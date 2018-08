Mucho cuidado con esa cuenta con casi $0

Propuesta en el Senado para restringir el sobregiro, la comisión más cara para quien tiene poco dinero en el banco

No tener dinero en la cuenta de cheques o tener muy poco es caro. Sobre todo cuando no se es consciente de ello y se utiliza para pagar con la tarjeta de débito un café y la tarjeta semanal del metro, por poner dos ejemplos.

En el caso de que se haya optado por ello en el contrato con el banco al abrir la cuenta — algo de lo que no todo el mundo es consciente– el banco pagará por el café y los viajes en metro.

Eso si, le cobrará una cantidad por ello que ronda los $35. Por cada operación. Y puede que usted no se entere hasta que sea muy tarde.

Es el precio del sobregiro, una de las comisiones más caras de los bancos y que sirve para asegurar que siempre se tengan fondos por lo que la suelen pagar quienes menos tienen o más dificultades tienen para llegar a fin de mes.

A cambio la banca tiene un servicio más que lucrativo. El Center for Responsible Lending ha elaborado un informe, con datos del Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC, en sus siglas en inglés) que revela que lo siguiente:

Los consumidores pagaron a la gran banca $11.450 millones en 2017 por comisiones de sobregiro y de falta suficiente de fondos (NFS). Son $10 millones más que el año anterior y un 2% más que en 2015. Esta cifra es mayor en el caso de todo el sistema bancario pero solo los bancos con activos de más de 1,000 millones o más tienen que reportarlo al FDIC. Pequeños bancos o uniones de crédito no están obligados a proporcionar ese dato.

Los 10 mayores bancos cobran más de $30, aunque algunos no lo hacen en la venta o las transacciones con ATM .

Más de uno de los mayores bancos aún mantienen prácticas abusivas como cobrar comisiones por sostenimiento de falta de fondos además de la que se cobre por la transacción, o cambiar el orden de las transacciones de débito para motivar más comisiones, incluso más de cinco al día.

¿Le interesa a usted? ¿Está en condiciones de pagar esas cantidades?

Actualmente la ley permite estas alternativas:

No estar en un plan de sobregiro y que el pago que quiera hacer sea rechazado en caso de que no tenga fondos o los que tenga sean insuficientes. Esta es la opción que le tiene que dar el banco cuando abra su cuenta. Dar el consentimiento para optar a que se le extienda el sobregiro cuando no tenga suficiente dinero en el balance. En ese caso, si gasta $25 y solo tiene $10 en la cuenta el banco permitirá hacer la transacción pero tendrá que pagar unos $35 de comisión por poder pagar esos $25. Hacer un plan de sobregiro que permita que los fondos que se usen puedan ser transferidos de una cuenta ligada a la de cheques (una de ahorros, por ejemplo) o una tarjeta de crédito. Algunos bancos cobran comisión por ello pero es mucho menor que la de los sobregiros. Eso si, hay que tener fondos en las otras cuentas o línea de crédito suficiente.

Aunque estas alternativas para optar o no y cómo a este servicio se aprobaron en 2010, hace unos años Pew Research descubrió que más de la mitad de los clientes no se acordaban, o no tenían claro, que habían decidido aceptar este servicio porque no siempre se hace evidente.

Ahora dos senadores demócratas, Cory Booker y Sherrod Brown han presentado una propuesta de ley en Washington con la idea de que se restrinjan las operaciones en las que pueda haber sobregiro y se limite el número de comisiones que se puedan cobrar. En concreto quieren prohibir que se cobren esa media de $35 por cada transacción con la tarjeta de débito o al sacar fondos de un ATM.

Además la ley prohibiría que se cobrara más de una comisión de sobregiro al mes y no permitiría que se cobraran más de seis cada año. Por otro lado, ambos senadores quieren que las cantidades de estas comisiones estén en línea con el costo de proveer este servicio.

Las posibilidades de que esta propuesta salga adelante no son demasiado claras dado que el partido de estos senadores no tiene la necesaria mayoría en ninguna cámara del Congreso para hacerlo.

En el otro lado del espectro político, el Gobierno republicano de Donald Trump va por la vía de la desregulación y de hecho ya se han rebajado muchas de las limitaciones que se impuso a la banca con la ley Dodd Frank de reforma financiera tras la Gran Recesión.

De momento, sigue estando en manos del cliente enterarse bien de cuál es el acuerdo que tienen con su banco en caso de sobregiro y tomar la alternativa que más le convenga: quedarse sin pagar algo o hacerlo con un sobrecosto impuesto por la comisión.

No deje de preguntar en el banco y optar por lo que más le convenga.