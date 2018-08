Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Shakira llenará el Madison Square Garden, Héctor Acosta 'El torito' tendrá un concierto en alta mar, el salsero Jerry Rivera cantará en la serie SummerStage y un festival de bandas de música norteña se tomará Queens

Jueves 9

Tango en Staten Island

Aprende a bailar tango y escucha historias acerca de esta danza argentina. La serie veraniega ‘Arts, Culture & Fun’, presentará a expertos de la escuela Strictly Tango NYC Dance School en esta actividad que comenzará a las 6:30 pm y se prolongará hasta las 8:30 p.m. En Greenbelt Recreation Center, Blood Root Valley, ubicado en el 501 Brielle Avenue, Staten Island. Gratis.

Cine al aire libre

Disfruta de una de las más populares actividades de esta temporada en Union Square. Este jueves puedes ir con toda la familia a ver una película bajo las estrellas en esta área de la ciudad. En cartelera estará la cinta ‘Hairpray’(2007). En 17th Street, entre Union Square West y Park Avenue South. La proyección de la película comenzará a partir de las 6:30 p.m. Información: http://www.nycgovparks.org

Viernes 10

Concierto: Shakira

La cantante colombiana Shakira está de vuelta en los escenarios con la gira mundial ‘El Dorado’. En esta oportunidad le toca el turno a los neoyorkinos de disfrutar de la larga lista de éxitos de la barranquillera, conocida por temas como ‘Waka Waka’, ‘Loca’ y ‘Rabiosa, durante un concierto en el Madison Square Garden. A las 7:30 p.m. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Concierto: Bobby Sanabria y la Multiverse Big Band

Lincoln Center Out of Doors presentará un concierto a cargo de Bobby Sanabria y su orquesta Multiverse Big Band. Sanabria y su banda celebrarán el centenario del compositor Leornard Bernstein reinventando la música para la película West Side Story. En su propuesta, Sanabria ha incorporado ritmos de origen afro, a los que además suma sonidos venezolanos, brasileños, ritmos mexicanos y rock. En Damrosch Park a las 7:30 p.m. Información: http://www.lincolncenter.org

Sábado 11

Festival de Danza en Battery Park

Deléitate con los bailes de las 25 compañías de ocho países que estarán en escena durante la edición número 37 del Battery Dance Festival. El festival se celebrará desde el sábado 11 hasta el 18 de agosto con espectáculos gratuitos, en el Robert F. Wagner Jr. Park, en Battery Park City. La noche de apertura incluye la proyección del documental ‘Moving stories: Lives Transformed by Dance’, de 8 p.m., a 9:30 p.m. Información: http://www.batterydance.org

Un dulce fin de semana en El Bronx

El centro cultural Wave Hill abre las puertas a ‘Honey Weekend’, que se celebrará durante el fin de semana y en el que pueden participar niños y adultos. Este evento ofrecerá múltiples actividades ligadas al mundo de las abejas. Podrás, además, adquirir productos, participar de degustaciones de miel y asistir a talleres para la creación de velas. Información: http://www.wavehill.org

Domingo 12

Concierto: Jerry Rivera

Repasa junto al salsero Jerry Rivera sus más grandes éxitos en East River Park. La función, de 4 a 7 p.m., que forma parte de la serie SummerStage, celebra el 25 aniversario de NPR’s Latino USA. En escena también estarán la actriz, poeta y cantante Caridad de la Luz ‘La bruja’ y el percusionista Chembo Corniel. En el FDR Drive entre Jackson St. & Cherry St. Gratis. Información: cityparksfoundation.org

Concierto: ‘El torito’ en alta mar

Acompaña al cantante Héctor Acosta y su orquesta en un concierto a bordo del yate Infinity. El artista, conocido por temas como ‘Me duele la cabeza’, ‘Amorcito enfermito’, ‘Perdóname la vida’ y ‘Me voy’, repasará sus más grandes éxitos en este recorrido que comienza a partir de las 5 p.m. El yate zarpará desde el 353 West St., en el Pier 40. Entradas: $50. Información: http://www.boletosexpress.com

Fiesta ecuatoriana en Queens

Cierra con broche de oro el fin de semana asistiendo a un evento dedicado a la riqueza cultural de Ecuador. Este fiesta llega de la mano de la firma de abogados Gorayeb y el Comité ecuatoriano, quienes prometen un día inolvidable. La cita es de 11 a.m., a 4 p.m., en Flushing Meadows Park, Queens, detrás del Hall of Science. Información: http://www.gorayeb.com

Festival de música norteña

Prepárate para bailar hasta el amanecer durante el Norteño Fest, en el que podrás ver en concierto a Los huracanes del norte, La maquinaria norteña y La zenda norteña. A esta propuesta también se suma el DJ Boom. En la discoteca La Boom, en 56-15 Northern Blvd. 2Fl. Woodside, Queens. De 9 p.m., a 3 p.m. Entradas: $35. Información: http://www.laboomny.com

Jueves 16

Concierto: Jorge Glem

El músico Jorge Glem ofrecerá un concierto en el que explorará las múltiples posibilidades musicales que ofrece el cuatro, el instrumento típico del folclor venezolano. Glem, quien ha compartido escenario con artistas como Paquito D’Rivera, Carlos Vives y Rubén Blades actuará en el Atrium 360 de Lincoln Center, a partir de las 7:30 p.m. Gratis. Información: http://www.lincolncenter.org

Una batalla de hamburguesas

Reúne a tus amigos y participa de una actividad al aire libre, con vistas panorámicas del Empire State y del Chrysler Building. El ‘Time Out New York’s Battle of the Burger’ ofrece la oportunidad de probar hamburguesas de manera ilimitada, tomar cervezas y disfrutar de música y juegos. Desde las 5:30 hasta las 10 p.m., en Long Island City, Landing 52-10 Center Boulevard en Queens. Entradas, desde $55. Información: http://www.eventbrite.com