¿Qué tiene que ver “El Chapo” con un líder de la MS-13?

Miguel Ángel Corea Díaz está encarcelado en Nueva York

Un presunto narcotraficante conocido como “Reaper” es acusao de liderar la pandilla MS-13, pero está tras las rejas, donde afirma que su vida es insoportable.

Miguel Ángel Corea Díaz, de 35 años, pidió a la jueza Patricia Harrington que intervenga, para que sus condiciones de encierro sean más llevaderas en el condado de Nassau, informó Newsday, ya que el sujeto dice “sufrir” y hasta mencionó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, con quien afirma que lo comparan.

“Sufro discriminación. Estoy sufriendo en este condado. Me llaman ‘El Chapo’“, dijo el supuesto líder pandillero, agregando que había recibido ”muchas amenazas de muerte ” provenientes de fuera de la cárcel.

Corea Díaz fue acusado de tres cargos de operar como narcotraficante y cinco cargos de conspiración en segundo grado.

Se declaró inocente de los crímenes en abril, pero el fiscal del Distrito dijo ante la corte que Corea Díaz era parte de la pandilla, que tiene amplias redes en Long Island, Nueva York.

Frente a la jueza Harrington, el acusado se describió a sí mismo como un padre amoroso que echa de menos a sus hijos.

“Soy un ser humano, tengo una familia. Tengo hijos. No puedo hablar con ellos”, dijo. “Es hora de que les hable porque cuando me deporten, no sé si podré volver a hablar con ellos”.

Corea Diaz está encerrado en su celda durante 23 horas al día y tiene acceso telefónico limitado, informó su abogado, Scott Gross, agregando que “las condiciones han sido insoportables”.

La jueza respondió que no tenía acceso a la cárcel, pero que buscaría que al menos él pudiera comunicarse más con su familia.

El salvadoreño enfrenta una pena que podría ir de los 25 años a cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos en su contra.