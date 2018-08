Detención masiva de traficantes de drogas en el mayor complejo de vivienda pública de Nueva York

22 personas fueron detenidas por tráfico de drogas y posesión de armas en Queensbridge Houses (Long Island City), donde viven cerca de 7,000 personas

NUEVA YORK – Casi 7,000 personas viven en Queensbridge Houses, en Long Island City, el mayor complejo de vivienda pública de la ciudad de Nueva York. Entre éstas, hay niños, adolescentes y personas mayores, pero también líderes del bajo mundo.

En este espacio, 22 personas fueron detenidas el miércoles por tráfico de drogas y dos de ellas, además, por posesión de armas.

Su actividad se centraba en el interior y en los alrededores del complejo de vivienda pública (NYCHA).

La detención masiva fue el resultado de un año de investigación conjunta por parte del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y los fiscales de Queens.

“Queremos reducir el tráfico de drogas que en ocasiones infectan ciertos vecindarios. Es obligatorio que nosotros paremos a aquellos que inundan nuestras calles de drogas y atraen a nuestros jóvenes hacia el crimen“, dijo el fiscal de ese distrito, Richard Brown.

“Las personas que viven en estos vecindarios se merecen estar seguros del tráfico de drogas y la violencia que éste conlleva”, afirmó, por su parte, el comisionado de Policía, James P. O’Neill.

La investigación comenzó en septiembre de 2017. Para llegar a desarticular el entramado, agentes vigilaron personas en el terreno e incluso se hicieron pasar por consumidores de heroína, cocaína o marihuana.

“Comprobamos como la gente iba y venía, compraba narcóticos, así que fuimos investigando a las personas que vendían“, dijo Don Boller, inspector general de NYPD.

Queensbridge Houses se encuentra en Long Island City y cuenta con 3,142 apartamentos divididos en dos complejos entre las calles 21st Street, Ed Koch Queensboro Bridge, Vernon Boulevard y 40th Avenue.

Esta es la lista de detenidos y las edades de quien se hizo pública:

Shalonda Anderson, 49.

Nathaniel Artis, 41.

Julie Benjamin, 20.

Xena Benjamin, 22.

Priscilla Carbajal, 26.

Jondell Harley, 31.

Anthony Johnson, 55.

Darren Joseph, 52.

Robert Little-John, 20.

Harold Martin, 66.

Dawn Muhammad, 53.

Nathaniel Newell, 30.

Gerilyn Oden, 45.

Kristal Olarte, 25.

Edwin Roman, 59.

Rebecca Singleton, 68.

Antonette Williams, 43.

Frenchie Williams, 28.

Sandra Wilson, 67.

Daquan Johnson.

Stephanie Parker.

Lionel Skinner.