Video: El gran gesto de esta maestra que tiene un saludo personal con cada alumno

Desde hace 4 años, Jersuha Willenborg inició con esta tradición que va más allá de una simple regla de cortesía para muchos pequeños

Un saludo no solo es sinónimo de educación, cortesía o buenos modales. En realidad, uno nunca sabe si este gesto puede hacerle el día más llevadero a otro que quizá esté atravesando por problemas.

Siguiendo esta filosofía, Jersuha Willenborg, quien es maestra de tercer grado de primaria en una escuela de Kansas, decidió poner en práctica todas las mañanas, antes de ingresar al salón de clases, saludar de una forma única y especial a cada uno de sus alumnos.

En entrevista, Jersuha indicó que inició con dicha “tradición” hace 4 años, cuando una de sus alumnas le pidió que inventaran un saludo especial.

A partir de ese momento, decidió que ese ritual lo ejecutaría con cada uno de sus estudiantes, sin que ninguno se repitiera, con elementos sencillos y complejos, dependiendo de la personalidad de los niños; el único elemento que hay en todos es el abrazo que ella les da al final.

“Ellos son niños maravillosos, pero tú sabes, son niños. Al final del día, ellos me saludan, no importa si fue un buen o mal día, ellos se van sabiendo que a mí me importan”, indicó la maestra.

Muchos de los estudiantes de Willenborg han agradecido este gesto, ya que para ellos no solo es un saludo, sino que sienten que pueden contar con ella en todo momento y para lo que sea.