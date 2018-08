¿Y qué es de Jorge Vergara, dueño de Chivas? Su hijo hace esta revelación

Amaury Vergara rompe el silencio y habla sobre el futuro de su padre y las Chivas del Guadalajara

Al bajar de la oficina que por años ocupó su padre, Amaury Vergara lo hizo con una botella de la empresa en la mano.

Vestido con un saco sport negro, zapatos tenis oscuros y, él sí con calcetines, el nuevo CEO de Omnilife y Chivas, heredero de Jorge Vergara, dejó en claro que su padre no está físicamente en la empresa, pero sí muy presente en la línea directriz del corporativo.

“Tratar de parar a Jorge Vergara es imposible, eso yo ya lo tengo muy entendido”, opinó el joven cineasta de carrera, hoy ejecutivo por convicción y petición familiar.

En su cuarto día al frente de la oficina, ahora en su calidad también de vicepresidente ejecutivo, Amaury no precisó fecha del retorno de su papá a Guadalajara, pero sí el sentido por el que decidió delegarle a él y a sus hermanas la dirección de la empresa.

“No es que vaya a volver, porque él está presente, simplemente que creo que hay momentos distintos en la vida, en donde una persona como mi padre, un empresario visionario que ha logrado desde cero el tener todo lo que tiene y cambiar la vida de tantas personas, tanto en el futbol como en Omnilife, creo que se merece diferentes momentos”, explicó en entrevista con CANCHA.

“Él está ahorita en un momento importante, en donde está dejando que su familia se incorpore a la empresa para ayudarlo, para que él pueda estar en donde él quiere estar y además en donde más lo necesitamos, que es en esta parte más alta de la compañía, como guía visionario y de la filosofía que acompaña a la parte de operación que somos nosotros”.

En el 2002 tenías 14 años, pero ¿qué recuerdas de ese año en el que tu papá compró a las Chivas?

“A los 14 años ya comienzas a tener una noción de las cosas y me acuerdo muy bien que todo era muy sorpresivo, fue un proceso muy rápido. No era de que mi padre se expresara desde un año antes o algo así, fue rápido, pero fue muy interesante todo eso que sucedió.

“A mí me dio mucho gusto porque la verdad desde niño siempre fui muy chiva entonces, imagínate, de ser aficionado a pertenecer al club en la familia, fue muy emocionante”.

¿Cuál ha sido el momento más duro que te tocó vivir por Chivas?

“Definitivamente esta última etapa que acabamos de vivir no hace mucho tiempo, el estar prácticamente cerca del descenso. Ese fue por mucho el momento más difícil para nosotros como familia, fue un momento de mucha frustración, de intentar varias formas de lograr que Chivas volviera y sin éxito. Mucha frustración.

“Te pongo un ejemplo, siempre en el palco estábamos muy acompañados y en ese momento, había veces en los que solamente mi padre, mis hermanas y yo estábamos ahí, de tan difícil que era ver al equipo y que perdía. Una racha de derrotas es muy difícil de manejar, no saber si presionarlos o motivarlos (a los jugadores), esa incertidumbre de no saber cuál era la estrategia. Eso fue frustrante para todos”.

¿Y eso se desahogó con el campeonato?

“Este último campeonato fue muy significativo por lo que nos costó emocionalmente, años de inversión, mente, creatividad, tratar de lograr lo que logramos con el campeonato”.

¿Y desde niño fuiste Chiva?

“Si, desde siempre”

¿Quién era tu ídolo como jugador?

“Me gustaba mucho Manuel Sol, Oswaldo Sánchez también por supuesto; de más atrás el Beto Coyote, el ‘Tilón’ Chávez, esos son jugadores que admiré de chico”.

¿Del actual plantel, hoy en tu rol de director, con qué jugador mantienes la línea de comunicación?

“Con (Carlos) Salcido hay mucho contacto, mucho más que con todos porque no es fácil hacerlo, ellos están concentrados y cada quien estamos en lo nuestro, pero con Salcido hablé para explicarle lo que estamos haciendo (de la nueva estructura directiva), el por qué y para qué a pesar de lo que se dijera, no hubiera confusión. El trabajo y los objetivos son los mismos y más ahora”.

¿Qué tan importante es para ti tener a José Luis Higuera y por qué delegarle la dirección de Chivas?

“El tenerlo ahí es darle la oportunidad de demostrar que estos tres años en los que se ha involucrado en Chivas han sido productivos, lo han formado a él incluso para comprometerse más.

“Su nombramiento es para decirle a todo mundo (de la afición) que ahora José Luis está tomando de manera activa al 100 por ciento y tiene mucha más responsabilidad, y más compromiso de demostrar que es algo positivo para la institución.

“Sobre su forma de expresar en redes sociales le he pedido que trabajemos en esa parte, porque nos ha causado reacción en la afición y es importante que la afición nos apoye o apoye a cada una de las decisiones de la directiva, entonces él está muy consciente, esto le ayudará a saber cuál es su lugar y no crear confusión. Con su trabajo tendrá que demostrar qué tan capaz para este gran reto”.

Tu papá siempre se opuso a dar premios o castigos en el futbol, aunque luego entendió que los estímulos podrían tener algo positivo, sin embargo, esta confrontación del plantel en junio para exigir el pago a través de los medios, ¿no te hizo reconsiderar el volver a desaparecer los premios para jugadores?

“Sí, fue algo muy fuerte, no nos esperábamos que fuera a escalar al tamaño en que escaló, (…) definitivamente hay un aprendizaje, se cuestionó si el error que habíamos cometido fue el otorgar primas, por supuesto que se cuestionó, porque sí, la importancia de que un jugador y un cuerpo técnico tenga la visión de ganar simplemente por la grandeza del equipo, para nosotros, para Jorge y para Amaury Vergara es fundamental. Esa es la filosofía adecuada para Chivas.

“Sin embargo, la industria del futbol cambia rápido, sabemos que en Europa hay esquemas así y creo que tampoco es nocivo el pensar en volver a instituir los premios porque es en el ímpetu de querer mejorar”.

¿Y cambiará la forma de ofrecerlos?

“Tiene que haber un equilibrio y eso no tiene que ver con la cuestión monetaria, de que si el premio es grande o chico, si se da o no se da; tiene que ver en cómo los jugadores perciben cuáles son las obligaciones del club para dar el premio obviamente, pero también la responsabilidad de ellos mismos, de entender en dónde están, la oportunidad que se les está dando.

“Creo que en este último episodio sí hubo jugadores que confundieron todo lo que les da Chivas, porque yo te voy a decir que mi visión, a parte de la vicepresidencia y dirección general del grupo, me parece que lo que hacemos con Chivas, al ser un equipo tan importante para la nación, para la gente, somos una especie de guardianes que cuidamos los valores de la institución para que por nadie ni por ningún interés se corrompa, entonces desde ese pensamiento es muy fácil ver que no hay nadie más importante que la institución.

“Esto que sucedió para mi dañó a la institución, hubo acciones que dañaron a la institución y que independientemente de lo que haya hecho la directiva o no, hay que reflexionar en siempre tratar de cuidar a la institución. Para mi eso es más grave”.

Mantiene su pasión

La fascinación de Amaury Vergara cuando era niño no era la de ser empresario o directivo del futbol, sino la de ver sus creaciones proyectadas en la pantalla grande.

“Cuando me preguntaban de chico que qué quería ser de grande, siempre dije que director de cine”, recordó.

El enamoramiento final con el mundo del celuloide llegó cuando su padre incursionó como productor principal de una cinta que se convirtió en éxito de taquilla.

“Por esas fechas del 2001, un poco antes de la compra de Chivas, mi padre hace ‘Y tu Mamá también’ y para mí fue el momento en el que de alguna forma conocí el mundo del cine, tuve una relación cercana con Alfonso Cuarón, luego me invita a trabajar con él en ‘Harry Potter y el Prisionero de Azkaban’, yo tenía 14 años.

“Después tuve una relación muy padre con Guillermo del Toro, él me invita y me da mi primer trabajo formal (como asistente de producción), en su película de ‘El Laberinto del Fauno’, entonces desde muy chico yo me apasioné por el cine”.

¿Y nunca pensaste, este es mi camino, el de ser cineasta?

“Por supuesto, y lo sigo pensando”.

¿Y no te será difícil ahora con la dirección de Omnilife?

“Sí, ese será el reto más grande que tendré, obviamente mi responsabilidad más grande es Chivas y Omnilife, eso no lo voy a negar, pero creo que puede ser una gran plataforma para seguir haciéndolo (el dirigir), no lo veo como una limitante, lo veo como algo que me puede potenciar.