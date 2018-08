Cuauhtémoc Blanco propone a un “Loco” como técnico del Tri

El exfutbolista y actual político revela el nombre de su entrenador favorito para dirigir a la selección mexicana

Ni Miguel Herrera ni Matías Almeyda, Cuauhtémoc Blanco quiere a un “Loco” a la cabeza de la selección mexicana.

El ex futbolista del América confesó que si alguien merece ocupar el timón del Tri es Marcelo Bielsa, quien en los 90 estuvo como directivo y estratega en la Liga Mexicana.

“Prefiero a Bielsa, ojalá que le den la oportunidad. Creo que es un entrenador que le ha dado muchos jóvenes al futbol mexicano, un entrenador con experiencia, me encantaría que estuviera él”, declaró el exalcalde de Cuernavaca.

El “Loco” llegó en 1993 al Altas para renovar el sistema de captación de la cantera rojinegra, que a la postre vio desfilar a hombres como Rafael Márquez, Daniel Osorno, Pável Pardo y Juan Pablo Rodríguez, entre otros. Este año, el DT tomó las riendas del Leeds United de la Segunda División de Inglaterra.

“Para mí sería el indicado, es un entrenador con mucho carácter y creo que evolucionaría al futbol mexicano”, añadió Cuauhtémoc.

En los últimos días, el juvenil del América Diego Lainez ha sido comparado con Blanco quien pidió no continuar con ese tema y le deseó suerte al futbolista de 18 años.

“No hay que comparar, a mí no me gustan las comparaciones. Me han dicho ‘quién es mejor, Ronaldo o Messi; Cuauhtémoc o Hugo Sánchez’ no hay comparaciones.

“Cada quien tiene su talento, cada quien tiene su carácter y todos los jugadores en el mundo somos diferentes. Ojalá le vaya bien al chavo, que no pierda el piso, nada más”, expresó.