Angélica María termina en el hospital por terrible caída en pleno concierto

Duele solo de ver el video

Angélica María terminó en el hospital por una terrible caída que sufrió este sábado en el escenario en pleno concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Angélica María @angelicamaria se cayó esta noche en el escenario del Auditorio Nacional. Tras un par de minutos en el piso se levantó, se rió y a sus 73 años sigue cantando, bailando y poniendo el ejemplo de lo que es ser una ARTISTA PROFESIONAL DE VERDAD y una GRAN MUJER 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/nG8Yq8IHTj — Mario de la Rosa (@MariodelaRosa) August 12, 2018

“La Novia de México” sufrió el percance durante su actuación en el concierto “Juntos por última vez”, en el que estaba acompañada por Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez.

Durante la interpretación de “Siempre Sola”, la madre de Angélica Vale tropezó con una bocina y se estrelló llevándose un fuerte golpe en el pecho. Como toda una profesional, la estrella de 73 años se levantó y continuó su presentación.

Angélica María Hartman Ortiz, como es su nombre completo, fue llevada a un nosocomio local donde le dieron de alta sin mayores complicaciones.

A través de su cuenta de Twitter, la también actriz informó a sus seguidores sobre su estado de salud y hasta se dio tiempo para bromear.

“¡Jaja, mi caída en el Auditorio Nacional no estaba ensayada, pero me salió perfecta! Gracias por su preocupación y sus palabras cariñosas. Vengo del hospital y solo tengo el golpe, nada más. ¡Todo mi cariño para ustedes, mis niños preciosos!”.

¡Jaja, mi caída en el Auditorio Nacional no estaba ensayada, pero me salió perfecta! Gracias por su preocupación y sus palabras cariñosas. Vengo del hospital y solo tengo el golpe, nada más. ¡Todo mi cariño para ustedes, mis niños preciosos! — Angelica Maria (@angelicamaria) August 12, 2018

Al igual que muchos fans, Angélica Vale reconoció el valor y profesionalismo de su mamá:

“¡Amo a mi mamá! Además de su gran profesionalismo, hablo con ella, ahora mismo,que acaba de salir del escenario y me dice: “¡Ay mi amor, me caí arriba de una bocina, estoy bien, no sabes el trancazo, pero lo pero es que creo que se me rompió mi vestido!”.

¡Amo a mi mamá! Además de su gran profesionalismo, hablo con ella, ahora mismo,que acaba de salir del escenario y me dice: “¡Ay mi amor, me caí arriba de una bocina, estoy bien, no sabes el trancazo, pero lo pero es que creo que se me rompió mi vestido!”

😂👏🏻👍🏼👏🏻❤️ — Angelica Vale (@angelicavale) August 12, 2018

Angélica María se unió así a una larga lista de famosos que han dado “el mal paso” arriba del escenario: