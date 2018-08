Foto: Kylie Jenner y la enorme cicatriz en su pierna

Su hermana Kendall está involucrada en el accidente

Kylie Jenner tiene una cicatriz enorme en su pierna derecha. La cual llama la atención porque esta marca no es “agradable de ver”, y con el avance cosmético ciertamente la joven Jenner podría removerla sin ningún problema. Sin embargo Kylie que vive mucho de la apariencia física impecable, ha decidido mantenerla.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 14, 2018 at 7:47pm PDT

En una entrevista la joven empresaria contó que la marca en la pierna fue gracias a hermana mayor, Kendall Jenner. “Cuando tenía 5 años mi hermana y yo jugábamos al escondite y me escondí en una puerta cerrada. Después de un rato como mi hermana no me encontraba tuve que escalar un palo alto que salía de la puerta. Me resbalé y se clavó en mi pierna. Intenté sacarlo pero estaba clavado en toda mi pierna. La cicatriz es más pequeña ahora porque crecí“, relató.

La joven ahora ha desatado el furor en Instagram por un trío de fotografías en las que aparece con un traje blanco, ajustadísimo, que enfatiza cada parte de su anatomía.

La Ferrari … to Jamba Juice 🥤 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 14, 2018 at 7:53pm PDT