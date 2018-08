Canelo dijo lo que espera del presidente electo Andrés Manuel López Obrador

El peleador mexicano se expresó en el pasado sobre comentarios sin escrúpulos de Donald Trump

Saúl “Canelo” Álvarez, que se prepara para enfrentar el 15 de septiembre a Gennady Golovkin, dice que no le gusta hablar sobre política, no obstante que hace un par de años se expresó en contra de algunos comentarios absurdos y sin escrúpulos de Donald Trump respecto a los mexicanos.

“Siempre me he reservado hablar de eso. Si hablé sobre Donald Trump era por lo que estaba hablando y diciendo de los mexicanos, simplemente dije que no todos somos como él cree”, dijo “Canelo” durante una charla telefónica con reporteros.

Este diario le preguntó al peleador tapatío qué espera del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Ojalá nuestro presidente electo sea un presidente bueno, que cumpla todas sus promesas y que nos represente bien como mexicanos”, respondió Álvarez, quien a pesar de la controversia de principios de año por fallar en unos exámenes antidopaje se mantiene como una de las mayores estrellas del deporte mexicano.

Pruebas antidopaje

En cuanto a los exámenes antidoping, “Canelo” dijo que tras aquel positivo que dio por clembuterol, le han hecho constantes pruebas y en todas ha salido limpio.

“He tenido fácil como unas 15 o 20 veces después de aquel día (del positivo), y lo siguen haciendo”, dijo Álvarez. “El día que ellos (de la agencia antidopaje) lleguen, yo estoy puesto como siempre”.

“Canelo” se encuentra en el receso de peleas más largo de su carrera, receso que terminará el 15 de septiembre, pero él asegura que la inactividad arriba del ring no le afectará porque siempre se mantiene entrenando.

“Me siento muy bien, creo que no me va a afectar en lo absoluto, siempre me mantengo activo”, dijo. “Creo que lo mas que he durado (sin pelear) es de septiembre a mayo, nueve meses, tres meses más no creo que sea problema”.