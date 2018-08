Dominicano veterano de la Segunda Guerra recibirá condecoración póstuma

Esteban Hotesse recibirá la condecoración congresional

La Historia saldará la deuda pendiente con uno de los inmigrantes dominicanos más importantes y acaso desconocidos de Nueva York: Esteban Hotesse, segundo teniente del ejército e integrante del escuadrón aéreo “Tuskegee Airmen” durante la Segunda Guerra Mundial.

Setenta y tres años después de la trágica muerte de Hotesse, ocurrida en una sesión de entrenamiento sobre el río Ohio, sus familiares recibirán la Medalla de Oro otorgada por el Congreso de la nación. El reconocimiento será entregado por el congresista Adriano Espaillat (NY-13) en una ceremonia especial organizada por el Instituto de Estudios Dominicanos (CUNY) en el City College de Nueva York.

El Instituto ha documentado la vida y el legado de Hotesse como parte de una amplia investigación sobre los veteranos de guerra de origen dominicano; a la fecha se cuentan más de 300.

El caso de Hotesse se destaca además porque era negro y participó en protestas contra la segregación racial dentro del ejército, por lo cual fue arrestado. De acuerdo con los investigadores, su legado es muy importante y lo convierte en el primer dominicano en recibir la condecoración.

La familia de Hotesse es oriunda de Moca, República Dominicana. Él tenía 4 años cuando llegó a Nueva York junto a su madre, Clara Pacheco, y su hermana Irma, entrando por Ellis Island, para luego asentarse en Manhattan.

Acerca de su juventud se sabe que estudió cuatro años de High School y trabajó en el área de la construcción. Tenía 23 años cuando se enlistó en el ejército, en 1942, siendo asignado al 619° Escuadrón de Bombarderos.

Según los archivos, aunque su grupo nunca tuvo la oportunidad de entrar en combate, ellos pelearon en los Estados Unidos por la misma libertad que sus compañeros peleaban al otro lado del Atlántico.

En abril de 1945, cuando los aliados libraban las últimas batallas contra el Tercer Reich y la guerra se encaminaba hacia el final -no sin antes alcanzar el paroxismo de la destrucción con el ataque nuclear a Japón- hubo una serie de incidentes en los que estuvieron involucrados oficiales negros que protestaban contra las reglas de segregación racial del sistema Jim Crow.

En un intento por asegurar la segregación de la base aérea Freeman Army Airfield, el coronel Robert B. Selway emitió una orden que prohibía a los oficiales negros de entrar a las instalaciones para los oficiales blancos. Un grupo de 101 oficiales negros se rebeló el 11 de abril y, al ser detenidos, arriesgaron sus vidas por un acto de insubordinación que en tiempo de guerra era castigado con la muerte. No obstante, la sublevación causó un gran revuelo y llamó mucho la atención de la prensa y las entidades pro derechos civiles, por lo cual los oficiales fueron liberados y Selway removido de sus funciones.

Tres meses después, el 8 de julio de 1945, Hotesse y los miembros de su tripulación realizaban ejercicios de rutina en un avión B-52, el cual se estrelló en el río Ohio cerca de Madison, Indiana.

Tenía 26 años en el momento de su muerte, y dejó a su esposa y dos hijas pequeñas, Mary Lou y Rosalie.

Su legado

Desde 2013, Edward De Jesus ha investigado a los veteranos de guerra dominicanos. El listado de 300 se ha obtenido estudiando la base de datos del ejército que cubre desde 1938 hasta 1946.

Al principio, cuenta De Jesus, la tarea de reconstruir la biografía de Hotesse enfrentó un gran obstáculo, ya que en el registro oficial del ejército el apellido aparecía sin la “e” al final. Luego encontró el nombre completo asociado a familias oriundas de Moca.

Luego amplió su investigación por medio de un árbol genealógico en el sitio Ancestry.org y finalmente logró contactar a las hijas de de Hotesse y a un sobrino nieto en República Dominicana.

“Con lo que sé de él me parece que fue una persona muy interesante. Me sorprendió muchísimo porque yo, que vine a la misma edad que él (4 años) y me crié aquí (en Nueva York) aunque había leído sobre los Tuskegee Airmen y cómo contribuyeron a la sociedad después de haber prestado servicio militar y participaron en eventos de desobediencia civil… nunca me pasó por la imaginación que uno como yo participó en eventos históricos”, afirmó De Jesus.

La condecoración será entregada por el congresista Espaillat, quien tiene un profundo respeto por los veteranos de guerra, ya que uno de ellos le ayudó a regularizar su estatus migratorio y el de su familia. Se trata del abogado Antonio Claudio Martínez.

En 2015 durante la exposición “Peleando por la Democracia, Veteranos Dominicanos de la Segunda Guerra Mundial”, el Instituto también rindió homenaje a Martínez, cuyos hijos siguieron su ejemplo de servicio a la comunidad y son exitosos abogados.

“Yo obtuve mi green card de ese hombre, Claudio Martínez. Él ayudó a gente de todas partes, de Marruecos, México, Canadá…”, recordó en esa oportunidad.

Por su parte, Anthony Martínez destacó que cuando su padre regresó de la guerra completó su educación; trabajó para el Gobierno y en 1956 se graduó y fue el primer dominicano en obtener una licencia como abogado en el estado de Nueva York. Especializado en Inmigración, ayudó a muchas personas a regularizar su estatus.

Condecorados por Bush

El Presidente George Bush y el Congreso entregaron la Medalla de Oro Congresional al escuadrón de pilotos Tuskegee, más de 60 años después de desempeñar una labor histórica durante la Segunda Guerra Mundial.

La ceremonia se realizó el 29 de marzo de 2009 y asistieron los veteranos vivos, encabezados por el Dr. Roscoe Brown, un ex comandante del 100o. Escuadron (100th Fighter Squadron, 332nd Fighter Group).

No obstante el homenaje fue histórico, no incluyó a los fallecidos.

“Estoy feliz”

La única hija viva de Esteban Hotesse, Mary Lou Hotesse, de 77 años, conversó brevemente con El Diario y comentó la felicidad que le embarga el reconocimiento póstumo que recibirá su padre.

Vía telefónica, la señora indicó que su hermana Rosalie falleció hace aproximadamente tres meses víctima de cáncer.

Dijo que en realidad ella no sabe mucho de la vida de su padre ni de sus orígenes debido a que ellas estaban muy pequeñas cuando él murió y quedaron a cargo de su madre, Iristela.

“Realmente estoy muy sorprendida, han pasado tantos años. La condecoración es importante. Estoy feliz, nunca pensé que pasara esto”, expresó.

Añadió que por lo menos una docena de parientes se están preparando para asistir a la ceremonia, entre nietos y sobrinos, que están repartidos entre Nueva York, Carolina del Norte y Virginia.

El homenaje

El homenaje póstumo será entregado a la familia del subteniente Esteban Hotesse durante una ceremonia organizada por el CUNY Dominican Studies Institute at The City College of New York.

El congresista Adriano Espaillat (NY-13) entregará la Medalla de Oro Congresional de forma póstuma a Hotesse por su servicio como miembro del escuadrón Tuskegee Airmen.

