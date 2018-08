Kianny Antigua: autora con cuentos galardonados

El director del sello editorial Books&Smith afirma que el libro es una muestra de cuentística moderna, inteligente y valiente, que destaca a una escritora con una fuerza narrativa excepcional

“Aquí hubo una mujer” se titula la más reciente publicación de la narradora, poeta y escritora de literatura infantil Kianny Antigua, la cual contiene 15 cuentos que han sido premiados en distintos certámenes de República Dominicana.

Oficialmente el libro fue presentado en mayo en la Feria del Libro de Madrid, España, y el 25 de agosto será presentado en el Comisionado Dominicano de Cultura de la ciudad de Nueva York. En la República Dominicana fue editado por Últimos Monstruos Editores.

“Aquí hubo una mujer” fue publicado bajo el sello Books&Smith y contiene los cuentos “Pánfilo”, “Fabbricato a Repubblica Dominicana”, “La corona”, “El desyerbe”, “English Session II en español”, “Downtown”, “Su sombra”, “El hoyo”, “De tal astilla, tal palo”, “Papito (Mantequilla) dejó el limpio”, “De puertas y cangrejos”, “Una hora de vida”, “Ya del otro lado” y “La noche muda”.

En palabras del catedrático de lengua española, filosofía y letras Gustavo Melara (Front Range Community College, Colorado) “el libro reúne, desde su título, relatos extraordinarios que parten de una realidad reconocible y acaban por representarla con un lenguaje de una gran capacidad lírica y condensada sabiduría”.

Los textos han sido premiados en distinguidos certámenes literarios desde el año 2000, como el XV Concurso Nacional de Cuento Sociedad Cultural Alianza Cibaeña (Santiago); el Premio de Cuento Juan Bosch, Funglode (Santo Domingo); Casa de Teatro (Santo Domingo); el Premio Nacional Joven de Cuento, Feria Internacional del libro (Santo Domingo) y el Premio de cuento Virgilio Díaz Grullón, Vendimia Primera (Santo Domingo).

“En realidad son 19 cuentos premiados los que tengo, pero dos de ellos no pude incluirlos y otros dos han sido premiados recientemente así que no tuve autorización para hacerlo”, dijo la autora vía telefónica desde New Hampshire, donde reside.

Para compensar, incluyó el relato “El pez de Ramón” que, aunque no ha sido premiado oficialmente es muy gustado, aparece en varias antologías, en el Metro en Santo Domingo y está traducido al francés y publicado en París. “A ese yo le he dado el Premio del pueblo”, bromeó.

Este cuento se trata de un joven que habría perdido la vida y la razón debido a su afición a los peces.

La iniciativa de publicar surgió cuando vio la posibilidad de hacer una recopilación de sus obras premiadas, ya que no son muy comunes, añadió Antigua.

Actualmente, la autora trabaja como profesora adjunta en Dartmouth College, y dirige el programa de español en Howe Library (NH, EEUU). Su trabajo ha recibido bastantes halagos en el mundo académico y literario.

“Aquí hubo una mujer y se ha trasmutado en voz. Los cuentos de este libro, premiados en diferentes certámenes literarios, cristalizan un tránsito, ese en que un talento narrativo singular y una no menos impresionante agudeza para observar los conflictos se refinan a través del ejercicio literario hasta alcanzar una sabiduría técnica que, palabra a palabra, conquista sutilezas expresivas y representacionales solo al alcance del pulso narrativo maduro. A la mujer todo temperamento e inundada de vida que hubo al principio, le han nacido una narradora avezada y una obra que es ya presente y será con más razón futuro. Es decir, Kianny Antigua”, comentó el escritor dominicano-cubano residente en Florida José M. Fernández Pequeño, quien además de haber escrito un comentario para la contratapa del libro estará a cargo de la presentación este mes en Nueva York.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural y de Cooperación al Desarrollo Biblioteca República Dominicana (ACUDEBI), Daniel Tejada, afirma que el libro es “de una desbordante imaginación y en donde Kianny Antigua, implementa técnicas novedosas que nos permite asegurar que estamos ante una creadora en constante evolución, de fuste, y de crisol en donde late una estrella”.

Por su parte, el director del sello editorial, Edgar Smith, indicó que “Este libro es ejemplo de una cuentística moderna, inteligente y valiente, que destaca a una escritora con una fuerza narrativa excepcional. Las historias aquí compiladas plasman una inquietante aventura de creación que, en manos del avezado lector, se convierten en una rotunda aventura de vida”.

Entre los premios más recientes, Antigua recibió en 2015 y 2017 el Premio Letras de Ultramar, género infantil. En 2016, además de ganar el XV Concurso Nacional de Cuento Sociedad Cultural Alianza Cibaeña fue la escritora homenajeada de la XIII Feria del libro de escritoras dominicanas (NYC).

Sus textos han sido incluidos y publicados en antologías, revistas literarias, periódicos y libros de texto. Algunos han sido traducidos al inglés, francés e italiano.

(Books&Smith, 2018. Últimos Monstruos Editores en República Dominicana

Disponible en Amazon Link: http://a.co/i22kVcl)