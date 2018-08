Panel educativo para los padres

Ayude a cerrar la brecha educativa escolar

Este martes 21 de agosto habrá un evento para informar a los padres sobre los diferentes programas y servicios disponibles que pueden mejorar la calidad de la educación de sus hijos.

En este panel los padres participarán en una discusión para cerrar la brecha educativa en la comunidad latina. Será en inglés y en español y transmitido en vivo en WABC y Univision 41.

Estaré participando como panelista en este evento de carácter educativo.

Aquí están los detalles:

Fecha: martes, 21 de agosto

Ubicación: PS 128, 560 W. 169 St., New York, NY 10032

Hora: 4 a 7:00 pm

Entre los otros panelistas que intervendrán se encuentran: Josiris Ureña- Pre-K outreach team, DOE ; Yolanda Torres- Executive Superintendent, Division of Family and CommunityEngagement; Rita Rodriguez- Director of the Immigration Project, Advocates for Children; Shirley Acevedo-Buontempo- Founder and Executive Director, Latino U CollegeAccess.

Como invitado especial estará Richard Carranza, Canciller de la ciudad de Nueva York, Departamento de educación.

El panel estará moderado por: Joe Torres, WABC 7 y Mariela Salgado, Univision 41 WXTV.

Los primeros 300 padres en llegar recibirán una mochila gratis. ¡Vengan!

(Dra. Vasthi AcostaDirectora d, e Amber Charter School)