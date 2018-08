Melania sería deportada si se divorcia de Trump: reporte

Siguen las revelaciones de la ex funcionaria de la Casa Blanca, Omarosa Manigault Newman

Sigue prendido el escándalo en la Casa Blanca tras las distintas revelaciones realizadas por la ex funcionaria del círculo cercano del presidente Trump, Omarosa Manigault-Newman.

Dentro de su libro, Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House, Omarosa dice que DonaldTrump encontraría la manera de deportar a Melania Trump a Eslovenia, si ella decide divorciarse de él durante la presidencia.

“Dado que Donald es plenamente consciente de que ella adquirió su ciudadanía permanente, podría, si hubiera algo peligroso a su alrededor, exponer los métodos y de alguna manera invalidarlo”, escribió Manigault Newman. “Es un hombre vengativo, y no dejaría pasar nada”.

Si Melania lo humilla y se separa mientras él está en la Casa Blanca, Trump encontraría la manera de castigarla”, escribió Manigault Newman.

Según los informes, la primera dama obtuvo su “Green Card” gracias a b programa específicamente para personas con “habilidades extraordinarias”, conocido como el programa élite EB-1 o la “visa Einstein”. La esposa de Trump finalmente se convirtió en ciudadana estadounidense en 2006 .

La Casa Blanca respondió a reclamos similares de Omarosa la semana pasada calificándolos de “decepcionantes” y que la mujer solo estaba buscando continuar beneficiándose de las oportunidades que le brindó Trump.

Otras afirmaciones que ha hecho incluyen que le ofrecieron $15,000 dólares para trabajar en la campaña presidencial después de ser despedida por el Jefe de Gabinete John Kelly a cambio de su silencio, así como también que Trump usó la “N-palabra”, un fuerte insulto racial.