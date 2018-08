Rosie Rivera niega de forma categórica la existencia de un video íntimo de Chiquis y Esteban Loaiza

Defiende la inocencia de su sobrina

Este jueves Rosie Rivera negó de forma categórica la existencia de un video íntimo de su sobrina Chiquis y Esteban Loazia, ex esposo de su difunta hermana Jenni.

“NO EXISTE NINGÚN VIDEO ÍNTIMO!!! Déjenla en paz!! Les entregue entrevistas honestas, bonitas, reales y siempre quieren mentir. Porque? Porque seguir metiendo basura a nuestra gente?”, expresó tajante a través de su cuenta de Twitter.

La controversia se desató por una entrevista que Rosie dio al programa “Hoy” de Televisa en la que habló de la existencia de “un video de cámaras” que generó especulaciones sobre su contenido.



“Pero al ver que la gente no deja a Chiquis en paz digo ‘no ya’, o sea pasó un año y eran especulaciones”, expresó.

“Ese video, mi hermana no vio lo que pensó que vio, no”, reveló sin aclarar las conclusiones a las que llegó la “Diva de la Banda” y que provocaron según las propias palabras de Rosie, que nunca se reconciliara con su hija.

“Existe un video de cámaras, pero mi hermana, mhhh, no yo no lo vi, pero gente que lo vio no vio nada. Mi hermana pensó mal”, concluyó.

Vale la pena señalar que Rosie Rivera, quien actualmente participa en el programa Mira Quién Baila, nunca mencionó textualmente que el contenido del video fuera de naturaleza sexual o íntima, como muestra la transcripción de la entrevista.

En octubre de 2012 Jenni Rivera informó al público de su divorcio de Esteban Loaiza a través de un escueto comunicado de prensa:

“Por situaciones irreconciliables entre ambas partes derivado de circunstancias que sucedieron a lo largo de los dos años que duró el matrimonio entre ellos, y que son situaciones privadas para ambos que no se harán del conocimiento público”.

A pesar del mensaje oficial, entre Chiquis y Jenni hubo desencuentros públicos ventilados a través de Twitter en los que eran explícitas las acusaciones de infidelidad con Loazia.

“Por la ULITIMA vez… NUNCA tuve NADA que ver en una forma íntima con el aún esposo de mi madre, el sr. Esteban Loaiza. ¡¡NUNCA!! ¡Nunca haría eso! Y nunca lo hice. No soy perfecta. He cometido errores pero ese error no lo cometí. Y francamente estoy harta y cansada de todo esto. No me acusen sin saber la VERDAD… sin evidencia suficiente”, expresó Chiquis en aquel entonces según consta en un artículo de People en Español.