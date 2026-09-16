Apartamentos de 2 habitaciones por $863 en Manhattan: nueva lotería abre 44 viviendas

Conseguir un apartamento de dos habitaciones por menos de $900 al mes en Manhattan parece casi imposible, pero una nueva lotería de vivienda asequible acaba de abrir esa posibilidad para determinados hogares de Nueva York.

La convocatoria corresponde a The Lirio, un nuevo edificio ubicado en 364 West 54th Street, en Hell’s Kitchen, donde se ofrecen 44 apartamentos mediante NYC Housing Connect.

Entre las opciones más económicas hay cinco viviendas de dos habitaciones con una renta de $863 al mes, destinadas a hogares que cumplan requisitos específicos de ingresos.

La lotería abrió este 16 de septiembre de 2026 y las solicitudes pueden presentarse hasta el 5 de octubre.

Puedes ver: Cuánto debes ganar en 2026 para aplicar a apartamentos baratos en NYC

Apartamentos de 2 habitaciones por $863 en Manhattan

Las cinco viviendas con la renta más baja están reservadas para hogares dentro del 30% del Ingreso Medio del Área (AMI). El alquiler será de $863 mensuales y los ingresos elegibles se ubican entre $35,315 y $54,960 al año, dependiendo de cuántas personas integren el hogar.

Se trata de apartamentos de dos habitaciones, lo que convierte a estas unidades en uno de los puntos más atractivos de la convocatoria, especialmente teniendo en cuenta su ubicación en Midtown Manhattan.

Sin embargo, no todos los solicitantes que ganen la lotería pagarán $863. The Lirio incluye apartamentos para diferentes niveles de ingresos, con rentas considerablemente distintas.

Cuánto cuestan los otros apartamentos

Las 44 viviendas disponibles mediante Housing Connect se distribuyen entre hogares que ganan entre el 30% y el 120% del AMI. Además de las cinco unidades de $863, la convocatoria incluye:

25 apartamentos de dos habitaciones por $2,772 mensuales, para ingresos entre $100,766 y $141,064.

2 apartamentos de tres habitaciones por $2,772, para ingresos entre $102,206 y $168,320.

8 apartamentos de dos habitaciones por $3,268, para ingresos entre $117,772 y $183,200.

4 apartamentos de dos habitaciones por $3,650, para hogares con ingresos entre $130,869 y $219,840.

La elegibilidad exacta depende tanto del ingreso como del número de integrantes del hogar. Por eso, una familia que supera el límite para los apartamentos de $863 todavía podría reunir las condiciones para participar por alguna de las otras unidades disponibles.

The Lirio tendrá 112 viviendas en Hell’s Kitchen

The Lirio es un edificio de nueve pisos desarrollado por The Hudson Companies junto con Housing Works y diseñado por CetraRuddy Architecture. El proyecto cuenta con 112 viviendas en total, pero solamente 44 forman parte de esta lotería abierta para familias dentro de distintos niveles de AMI.

El proyecto había sido aprobado por la ciudad con una combinación de vivienda asequible y vivienda de apoyo. Nueva York informó originalmente que The Lirio incluiría también unidades destinadas a personas que anteriormente estuvieron sin hogar y viviendas con servicios de apoyo, con atención particular a sobrevivientes de largo plazo de VIH/SIDA.

El complejo está ubicado en Hell’s Kitchen, cerca de Midtown y de numerosas conexiones de transporte público.

Qué comodidades tendrá el edificio

Los residentes tendrán acceso a varios espacios comunes. Entre las comodidades anunciadas aparecen gimnasio, sala multimedia, salón para eventos, biblioteca, almacenamiento para bicicletas, lavandería compartida y espacios exteriores.

El edificio también contará con elevador, centro comunitario y lobby atendido las 24 horas. Los inquilinos serán responsables del pago de la electricidad.

Quiénes pueden aplicar a la lotería

La principal condición es que el ingreso del hogar se encuentre dentro del rango establecido para la vivienda solicitada. En esta convocatoria, los ingresos elegibles comienzan en $35,315 anuales y pueden llegar hasta $219,840, dependiendo del apartamento, el nivel de AMI y el tamaño familiar.

El AMI —Area Median Income o Ingreso Medio del Área— es uno de los criterios que utiliza Nueva York para determinar quién puede acceder a cada vivienda asequible.

No significa que todos los solicitantes deban ganar exactamente esas cantidades: cada tipo de apartamento tiene su propio rango.

Encontrar un apartamento asequible en Nueva York puede marcar un antes y un después en la estabilidad de una familia. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

No es necesario ser ciudadano estadounidense para aplicar

Este es un punto especialmente importante para las familias inmigrantes de Nueva York. NYC Housing Connect permite solicitar viviendas independientemente de la ciudadanía o del estatus migratorio, según la información oficial de la ciudad.

Si una solicitud avanza en el proceso, sí puede ser necesario presentar documentación para comprobar los ingresos, los integrantes del hogar, activos y otros datos utilizados para determinar la elegibilidad.

Entre los documentos que pueden solicitarse aparecen comprobantes de salario, formularios W-2, estados bancarios, documentos de identidad y certificados de nacimiento.

Puedes ver: Nueva York abre lotería para comprar apartamentos en Manhattan desde $194,930: quiénes califican

Cómo aplicar a los apartamentos de The Lirio

Las solicitudes pueden realizarse mediante NYC Housing Connect, el portal oficial de vivienda asequible de la ciudad. El procedimiento es gratuito, pero la ciudad advierte que presentar una solicitud no garantiza recibir un apartamento. Una vez cerrada la convocatoria, comienza el proceso de selección y revisión de elegibilidad.

Los interesados deben crear o actualizar su perfil, buscar la convocatoria correspondiente a The Lirio y comprobar que sus ingresos y composición familiar coincidan con alguno de los rangos establecidos.

NYC Housing Connect permite buscar oportunidades según borough, ingresos y número de personas que vivirán en la vivienda.

Puedes ver: Nueva York ofrece hasta $500 para aliviar las facturas de luz y gas: quiénes califican

Hasta cuándo se puede solicitar

La fecha límite para aplicar a The Lirio es el 5 de octubre de 2026. Las solicitudes realizadas por internet deben enviarse antes de esa fecha y las presentadas por correo deben cumplir las condiciones indicadas en la convocatoria.

La combinación de una ubicación en Manhattan, apartamentos familiares de dos y tres habitaciones y, especialmente, cinco unidades por apenas $863 mensuales convierte a esta nueva lotería en una de las oportunidades de vivienda asequible más llamativas abiertas actualmente en Nueva York.

Sigue leyendo:

Muchos pierden la lotería de apartamentos en NYC por este error: lo que no puede faltar

Apartamentos económicos en NYC: cómo aplicar y cuánto debes ganar en 2026