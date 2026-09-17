El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 17 septiembre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 17 de septiembre de 2026.

03/21 – 04/19

Irás al fondo para descubrir un tema que te atraviesa en lo más profundo. Hacia la tarde, cambiará tu perspectiva y recuperarás el entusiasmo. Podrás sentir que algo se acomoda internamente y que vuelves a mirar la vida como una aventura llena de posibilidades y aprendizajes.

04/20 – 05/20

Habrá alguien que ejercerá un magnetismo especial sobre ti. Hacia la tarde, los encuentros íntimos te ayudarán a liberar tensiones acumuladas y recuperar vitalidad. También podrías sentirte más dispuesto a disfrutar del placer y del contacto físico. La pasión tendrá un papel destacado hoy.

05/21 – 06/20

Las primeras horas serán ideales para eliminar toxinas mediante el ejercicio o comenzar un buen baño de vapor. Hacia la tarde estarás más predispuesto al intercambio y podrías recibir propuestas románticas que despierten tu interés. Disfruta y permite que el encuentro renueve tu ánimo.

06/21 – 07/20

Un hobby o espacio para ocio te permitirá expresar algo con tu sello propio y canalizar tu creatividad. Por la tarde surgirá la necesidad de organizarte mejor para optimizar tu funcionamiento cotidiano. Descubrirás que poner orden en tus hábitos también puede convertirse en una fuente de bienestar.

07/21 – 08/21

Podría salir a la luz un secreto familiar o una emoción que estuvo retenida. Al principio te impactará, pero luego resultará liberador. Aprovecha para dejar atrás sentimientos negativos. Por la tarde volverás a conectar con tu creatividad y con las ganas de disfrutar, jugar y expresarte.

08/22 – 09/22

Durante las primeras horas del día tu mente tendrá gran poder para ir a fondo con un dilema que hace tiempo te viene acechando. Hacia la tarde necesitarás bajar los niveles de exigencia y distenderte. Regálate un descanso en casa y disfruta de la intimidad de tu refugio familiar.

09/23 – 10/22

Busca estrategias para ganar dinero y generar tu sustento, aprovechando tu instinto y esa capacidad de olfatear oportunidades para obtener recursos. Por la tarde entrarás en un modo más distraído y placentero: podrías leer un libro, mirar una película o disfrutar de algo que despierte tu curiosidad.

10/23 – 11/22

En las primeras horas del día tomarás una decisión que puede resultar transformadora. Luego podrían surgir oportunidades interesantes para ampliar tu capital. Una propuesta proveniente de otra región podría allanarte el camino. Confía en esa buena estrella que puede ayudarte.

11/23 – 12/20

Empezarás el día en un estado de introspección, dejando que las emociones se vayan reciclando solas. Por la tarde, la Luna ingresará en tu signo, incrementando tu caudal de energía y confianza. Recuperarás el entusiasmo y volverás a sentir que tienes claro hacia dónde quieres dirigir tus pasos.

12/21 – 01/19

Sacarás adelante un proyecto con el que te habías comprometido a fondo y esto renovará tus energías. Hacia la tarde, la Luna cambiará de signo, señalando un tiempo propicio para retirarte y evitar el roce con el mundo exterior. Aprovecha para conectar con tu maestro interno y escucharlo.

01/20 – 02/18

Vas a tener logros importantes y conseguir aquello que tanto ambicionabas te hará sentir poderoso. Por la tarde, los encuentros sociales y con amigos se verán favorecidos. Aprovecha para salir y celebrar junto a otros: conocerás personas interesantes y podrás disfrutar de alegría.

02/19 – 03/20

Tu profundo compromiso con tus ideales te hará avanzar y reponerte de todo. Por la tarde, los asuntos de trabajo cobrarán mayor importancia. Si encaras tus responsabilidades con una actitud positiva, obtendrás mejores resultados. Alguien con autoridad podrá orientarte.