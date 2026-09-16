Un millón de estadounidenses recibirán cheques de $500 en octubre: ¿quiénes califican?

Alrededor de un millón de estadounidenses podrían recibir un reembolso de $500 en octubre relacionado con las cuotas cobradas a las aseguradoras que ofrecen planes médicos a través del mercado federal Healthcare.gov. Sin embargo, no todos los usuarios del programa califican para recibir el dinero.

La medida fue anunciada por el presidente Donald Trump y beneficiará a un grupo específico de personas que compraron su seguro de salud mediante el mercado federal utilizado para los planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), conocida popularmente como Obamacare, de acuerdo con AL.com.

¿Por qué se entregarán los reembolsos de $500?

Las compañías de seguros que participan en Healthcare.gov pagan al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos una cuota mensual calculada como un porcentaje de las primas.

Para 2026, esa cuota corresponde al 2.5% de las primas y disminuirá al 1.9% en 2027, según información de MoneyWise.

Aunque los consumidores no ven este cargo desglosado en sus facturas, el costo está incorporado en las primas que pagan por su cobertura médica.

La Casa Blanca señaló que las cuotas cobradas estuvieron muy por encima de lo necesario para operar el mercado y que esos costos terminaron siendo absorbidos por los consumidores mediante primas más elevadas.

Como resultado, la administración anunció la devolución de $500 a aproximadamente un millón de personas.

¿Quiénes califican para recibir los $500?

Para ser elegible, la persona debe haber adquirido su cobertura médica a través del mercado federal Healthcare.gov y no haber recibido asistencia del gobierno para pagar los costos de su seguro.

Además, deberá residir en uno de los estados que utilizaron el mercado federal en lugar de operar su propio sistema estatal.

Los 30 estados señalados son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin y Wyoming.

Las personas que cumplen estas condiciones representan aproximadamente el 5% de todos los estadounidenses que se inscribieron para obtener cobertura mediante Healthcare.gov.

¿Cuándo llegarán los cheques?

De acuerdo con la Casa Blanca, los pagos están programados para comenzar a distribuirse en octubre.

Sin embargo, todavía existen detalles que no han sido aclarados.

Aún no está definido públicamente cuál será el periodo de inscripción que se tomará en cuenta para determinar quiénes son elegibles.

Tampoco está claro si los $500 representan exactamente el monto cobrado de más a cada beneficiario o si se estableció una cantidad uniforme para todos los destinatarios.

Por lo tanto, haber utilizado Healthcare.gov no garantiza automáticamente recibir el pago.

Los beneficiarios deberán cumplir tanto con el requisito de residencia en uno de los 30 estados incluidos como con la condición de haber pagado su cobertura sin recibir asistencia gubernamental.

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