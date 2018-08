Eddie Palmieri está listo para presentar su nuevo disco

El pianista ofrecerá un concierto gratuito el domingo 26 en SummerStage, antes de lanzar el sencillo 'Mi luz mayor', junto a Gilberto Santarosa

Eddie Palmieri hizo mancuerna con un selecto grupo de artistas para desarrollar un proyecto musical que toca su fibra más íntima.

El pianista, compositor y director de orquesta, quien es referente imprescindible del jazz latino y la salsa , adelanta que el próximo 21 de septiembre saldrá al mercado el sencillo ‘Mi mayor luz’, en la voz del salsero Gilberto Santa Rosa. El referido tema da además título al álbum que el artista dedica a la memoria de su esposa, Iraida Palmieri.

“Estoy muy satisfecho con este disco. Gilberto Santa Rosa canta este tema que dedico a mi esposa, que murió hace ya cinco años. El sencillo saldrá el 21 de septiembre, justo un día antes de lo que hubiera sido su cumpleaños. Trabajaron también en esta producción el cantante Herman Oliviera y un grupo de músicos maravillosos, entre los que tiene participación especial Carlos Santana. No se puede pedir más de un álbum”, agrega el artista de origen puertorriqueño, ganador en múltiples ocasiones del Premio Grammy.

Palmieri, quien creció en El Bronx, cuenta que se trata de una gran disco con temas bailables y una candente fusión de ritmo latinos. De igual manera, el pianista no oculta su entusiasmo por su próximo concierto en la ciudad, este domingo 26 en Central Park, junto a su orquesta La Perfecta, como parte de la serie veraniega SummerStage.

“Sera un concierto inolvidable. Estaré acompañado de mi orquesta, compuesta por excelentes músicos que me llenan siempre de energía y de motivación. Hemos preparado un gran repertorio, vamos a poner el público a disfrutar y a bailar, eso es seguro”, comenta sobre el concierto gratuito en el que compartirá escenario con el salsero Tony Vega.

Palmieri, quien lleva seis décadas sobre los escenarios, cumplirá en diciembre próximo 82 años, pero el tiempo no ha mermado su pasión por la música y su distintivo humor. Asegura que no tiene 81 años y que prefiere decir que tiene 31.

“Mi amigo, que ya falleció, el trompetista Alfredo ‘Chocolate’ Armenteros, me dijo una vez que cuando llegara a los 50 años tenía que comenzar a contar otra vez y eso hago”, explica.

La agenda de Palmieri no se detiene. Y es que el artista además dio a conocer hace tan solo algunas semanas el álbum ‘Full Circle’, bajo el sello Rope a Dope, en el que agrupa nuevas versiones de algunos de sus temas clásicos, entre ellos, ‘Vámonos Pa’l Monte y ‘Muñeca’. La salida de ‘Full Circle’ estuvo combinada con la presentación de ‘Palmieri Salsa Jams’, una aplicación interactiva de salsa, que permite a músicos y aficionados tener acceso a las partituras de los temas del referido álbum. Entre otras opciones, con esta aplicación es posible anular o difuminar un instrumento de preferencia para practicar a ritmo de Palmieri.

Durante toda su trayectoria, Palmieri nunca se ha separado de su gran aliado, el piano y recuerda con nostalgia su primer encuentro con este instrumento y la influencia que ejercieron en él su mamá y su hermano mayor, el renombrado pianista, Charlie Palmieri.

“Mi mamá me motivaba mucho y mi hermano fue siempre una gran inspiración. Nadie tocaba el piano como él. Yo comencé a tocar piano cuando era muy pequeño, pero luego lo cambié por los timbales. Mi mamá me dijo un día ‘Eduardo, ves que bien se ve tu hermano, cuando sale de la casa, el no carga todos todos esos instrumentos que cargas tu’. Después de eso me convencí de volver a tocar el piano y jamás lo dejé”, concluye entre risas.

En detalle

Qué: Concierto de Eddie Palmieri

Cuándo: Domingo 26, de 6 a 10 p.m.

Dónde: Central Park, 71st St y East Drive, Rumsey Playfield

Información: http://www.cityparksfoundation.org