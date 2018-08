¿Qué pasa con mi solicitud de naturalización si me mudo a otro estado?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana, contesto la pregunta de una lectora que se ha movido a otro estado después de presentar una solicitud de naturalización

Soy residente permanente, casada con un ciudadano americano por los últimos 7 años. En enero del 2018 nos mudamos a Miami desde el estado de Alabama donde había solicitado mi ciudadanía por naturalización.

Antes de mudarme a Miami, le informé a USCIS sobre el cambio de mi dirección por medio de mi cuenta en la página web de USCIS. No recuerdo haber llenado el formulario AR-11. Esta semana recibí un citatorio de USCIS para mi entrevista de ciudadanía y me piden que vaya a Alabama.

He llamado a la línea telefónica de USCIS y me dan diferentes versiones sobre lo que tengo que hacer. Unos agentes me dicen que asista a la cita bajo el riesgo que no me atiendan y otros me dicen que solicite el cambio de estado. ¿Cómo debo de proceder? –Laura F.

Laura, tu entrevista de la solicitud de naturalización debe llevarse a cabo en el “distrito de servicio” (service district, en inglés) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que tiene jurisdicción sobre el lugar donde vives. En tu caso, es Miami.

En general, una persona que quiere convertirse en ciudadano de Estados Unidos debe presentar su solicitud de naturalización ante el “estado” o el “distrito de servicio” que tiene jurisdicción sobre el lugar donde vive.

Para que el distrito de servicio tenga jurisdicción sobre tu solicitud tienes que haber vivido durante al menos tres meses en el estado.

El término “estado” incluye el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI, siglas en inglés).

Una razón por la cual USCIS le pide a personas con trámites migratorios que se les informe de cambios de dirección dentro de los 10 días de una mudanza es para poder enviar cartas sobre el estatus de su caso o algún citatorio, cuando sea necesario.

En tu caso, por ejemplo, avisar sobre tu cambio de dirección sirve para que tu solicitud de naturalización y tu archivo migratorio (A-file, en inglés) sean transferidos a la oficina que tiene jurisdicción sobre tu nuevo lugar de residencia.

Laura, tú ya llevas siete meses viviendo en Miami y esto significa que probablemente has establecido residencia en el estado de Florida. Si esto es correcto, el distrito de servicio de USCIS en Miami es la oficina que debe seguir procesando tu solicitud de ciudadanía.

Te recomiendo que entres nuevamente a tu cuenta de USCIS para ver si hay constancia que hayas llenado el Formulario AR-11, Tarjeta de Cambio de Dirección de un Extranjero, y cambiado la dirección en tu solicitud de naturalización. Si no hiciste estos dos pasos, los debes hacer inmediatamente.

Si cuando entras a tu cuenta, ves que hiciste lo requerido para cambiar tu dirección, vuelve a llamar a USCIS y pide hablar con un supervisor. Explícale que tu cumpliste con el requisito de cambiar tu dirección en la página web de USCIS. Enfatiza que ahora vives en Miami y que recibiste un citatorio para que acudas a una cita en Alabama, a la cual se te sería difícil ir. Pídele que acepten tu cambio de dirección y que reprogramen tu entrevista.

Además, pide que el distrito de servicio de USCIS en Alabama envíe tu archivo migratorio y solicitud de naturalización al distrito de servicio en Miami, donde ahora vives. Documenta tu llamada anotando el nombre del supervisor con quien hablaste, su número de agente, el lugar donde el oficial se encuentra y la fecha y hora de la llamada.

Te recomiendo que un abogado de inmigración revise la solicitud de naturalización que presentaste y te acompañe a tu futura entrevista.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

