Video: Beyoncé y Jay Z pasan tremendo susto en pleno concierto debido a un espontáneo

Un fanático burló la seguridad del concierto que ofreció Beyoncé y Jay Z, el sábado pasado en Atlanta, Georgia, al subirse al escenario para intentar acercarse a sus ídolos.

A través de redes sociales se difundió un video donde se observa a la pareja terminar su presentación con una caminata hacia el backstage.

De inmediato, un hombre de playera blanca y short negro, identificado como Anthony Charles Thomas, subió por las escaleras izquierdas del entarimado y corrió hacia los artistas.

El cuerpo de bailarines de los cantantes se percató de lo sucedido e impidió el paso del hombre, con la ayuda de personal de seguridad.

Se había especulado que el individuo quería agredir a Jay Z, sin embargo, la información no fue corroborada.

A través del Twitter del espectáculo On The Run II se especificó el incidente; no se tomarán medidas legales contra el hombre.

Se descartó que los cantantes hayan sufrido daño alguno.

“Gracias, él no tocó a Bey. Estoy feliz, Jay está bien“, dice el mensaje que acompaña la imagen de la pareja.

Según el documento, Thomas, de 26 años de edad, fue detenido por la policía, pero no fue remitido a la cárcel, únicamente se levantó un citatorio por un desorden y mala conducta.

Beyoncé y Jay Z se encuentran a la mitad del tour On The Run II.