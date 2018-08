Aseguran que la salud de Rafael Amaya de “El Señor de los Cielos” se ha deteriorado

Seguiría internado de gravedad

El regreso de Rafael Amaya a las grabaciones de “El Señor de los Cielos” de Telemundo sigue siendo un misterio y campo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Mientras la cadena mantiene hermetismo, hay quien asegura que el actor mexicano se encuentra grave en un hospital.

“Pues nada. Que la serie ‘El señor de los cielos’ sigue en problemas, pues con la salida de su protagonista Rafael Amaya, los niveles de audiencia han bajado considerablemente. Obviamente en la historia todas las situaciones de interés giran alrededor de él y por eso, se han visto en la necesidad de incluir a Aracely Arámbula, quien tendrá escenas con muy poca ropa para tratar de regresar a la audiencia y mantener a los que siguen fieles. ¿Pero qué ocurre con Rafael Amaya que no regresa?”, escribió en su espacio en el Diario Basta! la columnista de espectáculos Lupita Reyes.

De acuerdo a la periodista, la salud del intérprete de 41 años es delicada.

“Según fuentes cercanas a la producción… me han informado que ‘Amaya no ha presentado mejoría y permanece hospitalizado y su estado de salud es reportado como grave, de ahí que la historia se siga modificando’. Según estas personas, ‘todo se ha complicado, pues por su adicción a las drogas (de la cual se ha rehabilitado) su organismo estaba debilitado y la histoplasmosis vino a complicar órganos anteriormente dañados. Así que todo depende de cómo responda a sus tratamientos’. No es un capricho, sino su estado grave de salud”, estableció Reyes.

En la historia, Aurelio Casillas, personaje que interpreta Amaya, cayó en coma por lo que la trama se ha alejado de sus andanzas. Las apariciones públicas del actor se vieron disminuidas hasta el punto en que no se le ha visto en más de un mes.