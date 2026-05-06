Kim Kardashian planea saltarse el examen de abogacía este año

La empresaria Kim Kardashian decidió no volver a presentar el examen de abogacía en California este año, luego de reprobarlo el año pasado.

“Kim tiene una agenda muy apretada y ha estado muy involucrada en el rodaje y la producción de varios proyectos, así que decidió que lo mejor es saltarse esta ronda del examen de abogacía y centrarse en volver a presentarse cuando se sienta preparada”, dijo en exclusiva a Page Six una fuente cercana a Kardashian.

La fuente señaló que Kim Kardashian se preparó durante meses al mismo tiempo que cumplía con sus funciones de madre soltera y empresaria, así como también debía dedicarle tiempo a otros proyectos de su carrera.

“La mayoría de las personas que se presentan al examen de abogacía dedican meses a prepararse y concentran toda su energía en ello. Pero ella trabaja sin descanso como madre soltera y trata de hacerlo todo”, dijo la fuente.

La persona citada por Page Six aseguró que la socialité siente presión adicional al ser una figura pública que presenta este exigente examen. “Pero además, hay muchísimas miradas puestas en ella, así que eso le añade una presión adicional”.

De acuerdo con TMZ, Kim Kardashian no se presentó en el examen de febrero ni tampoco lo hará en julio de este año. Por lo que es posible que lo intente en 2027.

En diciembre de 2021, Kim Kardashian aprobó el “baby bar” tras reprobar en sus tres intentos anteriores. El “baby bar”, una prueba obligatoria para quienes estudian Derecho mediante programas de aprendizaje legal en California, que es la modalidad en la que estudia Kim Kardashian.

Esta forma permite a los estudiantes de derecho que no asisten a una escuela tradicional, acumular horas de estudio y práctica para que puedan aplicar al examen de la barra de abogados.

Tras prepararse durante meses, Kim Kardashian informó que no aprobó el exámen de abogacía en noviembre de 2025, por lo que todavía no puede ejercer como abogada.

“Seis años después de iniciar este camino hacia el derecho, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación”, dijo la estrella de reality show en ese momento.

Kim Kardashian es hija del abogado Robert Kardashian, conocido por defender a O. J. Simpson. La socialité se involucró en proyectos de reforma penitenciaria y abogacía por clemencia, colaborando en la conmutación de sentencias de varios casos.

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