Niño de 6 años es herido de gravedad por menores de la misma edad

Terrible caso de bullying en el estado de Washington

Un niño de seis años por poco pierde un ojo en un caso de bullying en un vecindario de Olympia, Washington.

Carter English fue atacado el fin de semana con piedras y palos por menores de la misma edad cuando intentó defender a otro niño.

“Le hacian bullying, lo golpeadaba”, dijo Carter a KOMO. “Les pedí que pararon y fue ahí cuando me atacaron”.

Los niños frotaron aserrín en sus ojos. El ataque ocurrió en un complejo de apartamentos.

La Policía identificó a un niño de cinco años como el líder del grupo. La madre pidió a los padres más atención a sus hijos.

“El bullying no es bueno, no me imagino el tipo de vida que llevan”, dijo Dana English.

El menor tuvo que ser operado en el ojo y debe someterse a otra operación el brazo.