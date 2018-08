AMLO causa sensación en aeropuerto

Me emociona como la gente se organiza para tomarse la foto y saludar a Andres Manuel @lopezobrador_

Tenemos un Presidente que no tiene miedo de moverse como un ciudadano cualquiera. Que no anda con de séquito de cortesanos escoltado x su guardia pretoriana pic.twitter.com/IKpYl2OcCZ

— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) August 28, 2018