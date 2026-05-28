“Gus”, el T. Rex más completo de la historia, saldrá a subasta en Nueva York por hasta $30 millones

Un esqueleto de Tyrannosaurus Rex de 67 millones de años, considerado uno de los ejemplares más completos jamás hallados en manos privadas, será subastado el próximo 14 de julio en Nueva York por la casa Sotheby’s, con un valor estimado de entre $20 y $30 millones de dólares.

El fósil, bautizado como “Gus”, mide 11,5 metros de largo y 3,8 metros de altura, dimensiones que lo convierten en uno de los depredadores prehistóricos más imponentes exhibidos en una subasta internacional. La pieza será presentada al público desde el 1 de julio en The Breuer, sede de Sotheby’s en Manhattan, como parte de la tradicional Geek Week, dedicada a objetos históricos vinculados con la ciencia, la exploración y la cultura pop.

El nombre del dinosaurio rinde homenaje a Gary “Gus” Licking, un ranchero de Harding County, Dakota del Sur, que descubrió restos fósiles en su propiedad de más de 2,600 hectáreas. Tras encontrar dientes y fragmentos óseos, Licking indicó el sitio exacto al equipo del paleontólogo Thomas Heitkamp, que inició excavaciones entre 2021 y 2023.

Los especialistas trabajaron durante 3 temporadas para extraer cuidadosamente cada fragmento enterrado. Posteriormente, dedicaron otros 3 años de laboratorio para limpiar, clasificar y reconstruir las piezas del esqueleto. Licking murió un año después del inicio de los trabajos y no alcanzó a ver el resultado final del hallazgo que ahora podría convertirse en uno de los fósiles más caros jamás vendidos.

El depredador más temido del Cretácico

El Tyrannosaurus Rex es uno de los dinosaurios más famosos de la historia de la paleontología. El primer ejemplar fue descubierto en 1902 por el paleontólogo Barnum Brown en la Formación Hell Creek, en Montana. Desde entonces, solo se han identificado cerca de 32 especímenes en el mundo, muchos de ellos incompletos o representados únicamente por fragmentos aislados.

Los T. Rex habitaron el planeta hace aproximadamente 67 millones de años, durante el período Maastrichtiano del Cretácico tardío. Dominaban ecosistemas formados por llanuras costeras y bosques abiertos en lo que hoy es el oeste de Norteamérica, compartiendo territorio con dinosaurios herbívoros como el Triceratops y el Edmontosaurus.

Su anatomía los convirtió en superdepredadores. Poseían cráneos enormes, mandíbulas extremadamente poderosas y dientes de gran tamaño con raíces profundas capaces de triturar huesos. Además, contaban con patas traseras musculosas, colas largas que ayudaban al equilibrio y sentidos muy desarrollados, especialmente el olfato y la visión frontal.

Esas características les permitieron ocupar la cima de la cadena alimenticia durante miles de años antes de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios no avianos.

“Gus”, uno de los fósiles más completos del planeta

Lo que hace excepcional a “Gus” no es solamente su tamaño, sino su nivel de conservación. El espécimen reúne 183 elementos óseos fósiles y alcanza aproximadamente un 63% de completitud por conteo de huesos. Los especialistas estiman que esos restos representan entre el 75% y el 80% de la masa ósea total original del animal.

Solo otros 2 ejemplares de T. Rex superaron anteriormente el 60% de completitud: “Sue”, exhibido actualmente en el Field Museum de Chicago, y “Stan”, que hoy forma parte del Museo de Historia Natural de Abu Dabi.

El cráneo de “Gus” conserva el 82% de sus huesos originales y presenta las seis denticiones completas, una rareza dentro de los hallazgos paleontológicos de esta especie. Además, el fémur alcanza 128 centímetros de longitud, superando incluso al famoso “Stan”, lo que ubica al ejemplar entre los T. Rex más grandes documentados hasta la fecha.

El esqueleto también posee características anatómicas poco frecuentes. Incluye ambos húmeros, una fúrcula, conocida popularmente como “hueso de la suerte”, y 2 pies prácticamente completos, una condición extremadamente rara entre los fósiles de Tyrannosaurus Rex. La pelvis también fue preservada en su totalidad.

Los científicos consideran que estos detalles convierten al espécimen en una referencia de enorme valor para futuras investigaciones sobre biomecánica, crecimiento y evolución de los grandes dinosaurios carnívoros.

Marcas de combate y heridas curadas

Otro de los aspectos que vuelve único a “Gus” es la evidencia física de lesiones sufridas durante su vida. Varios huesos del cráneo, incluido el dentario derecho, presentan marcas de mordidas atribuidas a otros tiranosáuridos.

Los expertos creen que esas heridas podrían haber sido producto de combates territoriales o intentos de carroñeo posteriores a la muerte del animal. Algunas costillas y gastralia muestran fracturas con señales de cicatrización y soldadura ósea, lo que indica que el dinosaurio sobrevivió a lesiones severas antes de morir.

Para los paleontólogos, esas patologías convierten al fósil en un verdadero documento biológico capaz de ofrecer información sobre el comportamiento y las interacciones entre depredadores del Cretácico tardío.

Actualmente, el esqueleto se encuentra montado sobre una estructura de acero diseñada especialmente para sostenerlo en una pose de ataque que resalta su tamaño y agresividad.

La venta de dinosaurios en subastas internacionales ha ganado notoriedad en las últimas décadas. Sotheby’s ya había hecho historia en 1997 al vender a “Sue” por $8,36 millones. Más recientemente, en 2024, el fósil conocido como “Apex” alcanzó un récord de $45 millones, mientras que en 2025 un Ceratosaurus juvenil fue vendido por $30,5 millones.

Con esas cifras como antecedente, expertos del mercado consideran que “Gus” podría convertirse en una de las piezas paleontológicas más valiosas jamás ofrecidas al público.

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