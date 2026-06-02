Emiliano Aguilar no se guarda nada en contra de Christian Nodal: “Insulto a mis hijas”

Si algo quedó claro este martes, es que con la persona que se la debe llevar peor Christian Nodal de los familiares de su pareja, Ángela Aguilar, debe ser con su hermano, Emiliano, quien cargó duramente contra él en una entrevista con el programa de Univisión, Despierta América.

Al hijo de Pepe Aguilar le consultaron si aceptaría realizar un dueto musical con Nodal y, después de decir una mala palabra, aseguró que no lo haría y, además, arremetió fuertemente contra él (Nodal).

Emiliano Aguilar nunca perdonará a Christian Nodal

Emiliano se encargó de dejar claro que tiene un pleito personal con Christian, fuera de su relación con su hermana, y el caso del video con la similitud de la modelo con Cazzu, exnovia de Nodal, también lo aclaró.

“Ni madres“, afirmó Aguilar ante la hipotética opción de hacer las paces en algún momento. A eso añadió: “Ese wey insultó a mis hijas“, recordando posteriormente una anécdota.

“Me mandó un mensaje por Instagram bien borracho y me dijo ´tú ex viene a mis conciertos para que le dé dinero para mantener a tus hijas´”, continuó Emiliano para luego afirmar que Christian siempre será un enemigo para él. “Nunca se lo voy a perdonar“.

Emiliano Aguilar asegura que es fan de Cazzu

Hace un mes, Christian Nodal estrenó su canción “Un Vals“, la cual estaría dedicada a Ángela Aguilar. No obstante, los comentarios se llenaron de críticas ante la similitud de la modelo del video oficial con Cazzu, exnovia de Nodal.

Luego de esa situación, Emiliano habría nombrado en redes sociales a Cazzu y aclaró por qué lo hizo: “Todos piensan que, por toda la polémica, yo empecé a apoyar a Cazzu para estar en contra de mi familia. Yo la seguía (a Cazzu) desde hace cinco años, antes de que pasara todo esto, porque me gusta su música, me gusta el rap y el trap“, concluyó Aguilar respecto a esa situación.

Lo cierto es que las polémicas alrededor de la familia Aguilar continúan y ahora, la pequeña discordia entre Emiliano y Nodal adaptó un “nuevo capítulo”.

Sigue leyendo: