‘Museo’, la última película de Gael García Bernal. Mira el tráiler

Dos treintañeros intentar saquear el Museo Nacional de Antropología de México en este film basado en hechos reales y dirigido por Alonso Ruizpalacios

Ganadora en el Festival de Cine Internacional de Berlín, en septiemnbre llega a Estados Unidos el último proyecto de Gael García Bernal, “Museo“, dirigida por Alonso Ruizpalacios. Es la segunda película de este director después de “Güeros”.

El actor mexicano no sólo protagoniza el film, sino que también es productor ejecutivo. “Museo” está inspirada en hechos reales y fue rodada en lugares de México donde nunca antes se había filmado.

Sinopsis

Los treintañeros Juan Nuñez (Gael García Bernal) y Benjamín Wilson (Leonardo Ortizgris) todavía no pueden terminar los estudios de Veterinaria o abandonar la casa de sus padres. En cambio, holgazanean en un cómodo limbo en el distrito de Satélite, la versión de la Ciudad de México de un suburbio norteamericano. Sin embargo, una fatídica Nochebuena deciden que ha llegado el momento de destacarse al cometer el robo de artefactos culturales más infame de toda la historia de México: saquear el emblemático Museo Nacional de Antropología del país.

Sobre el director

Alonso Ruizpalacios es un director de cine y teatro y guionista nacido en México. Estudió en la Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) en Londres. Su primer largometraje, GÜEROS, ganó más de 40 premios internacionales en festivales de cine en todo el mundo, entre ellos el premio a la mejor ópera prima en la Berlinale 2014, el premio Horizontes y el premio del público en San Sebastián y galardones en los festivales de AFI, Tribeca, La Habana, Morelia y Lima, entre otros, así como cinco premios Ariel de la Academia de Cine de México, incluido el premio a la mejor película.

Sus cortometrajes anteriores, CAFÉ PARAÍSO, THE CÚ BIRD’S LAST SONG y VERDE (estrenado el año pasado) formaron parte de la selección oficial en los festivales TIFF, Clermont-Ferrand, London Film Fest y Tribeca y ganaron más de 20 premios en todo el mundo. Vive en la Ciudad de México, donde trabaja con su compañía teatral Todas Las Fiestas de Mañana.