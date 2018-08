A Chiquis Rivera no le consta que su padre violador vaya a salir de la cárcel pronto

A la hija mayor de Jenni Rivera se le ve nerviosa al ser cuestionada sobre el tema

La cantante Chiquis Rivera dijo que no le consta que su padre, convicto por abusar de ella, de su hermana Jacquelin y de Rosie, la tía de ambas, vaya a salir por una reducción en la sentencia por buena conducta.

“Yo no he hablado con él. El no me ha confirmado nada.Yo no he podido ir a verlo. Pero a ver qué pasa. No quiero decir mucho porque no sé si sea verdad eso”, indicó la hija mayor de Jenni Rivera en entrevista con una reportera de “El Gordo y La Flaca”.

La cantante dijo además que no hay comunicación entre ambas familias.

“No no he hablado con la familia. Ni con mi prima, que es por ella que me comunico con él”, contestó la cantante entre titubeos.

El hermano de José Trinidad Marín indicó en una entrevista con el referido programa que “lo que le ha pasado, todo ha sido un poco injusto” y “que no sabía nada” sobre la posibilidad de que salga en libertad.

El entrevistado opinó que mucho de lo que se le acusa a su hermano es “mentira”.

“Al menos durante el tiempo que yo conviví con él, que yo llegué a este país, era una persona muy carismática, muy querida por muchos, amigos, parientes…”

Agregó que su hermano está bien y que lee mucho la Biblia.

Marín cumple una sentencia de 31 años en una prisión de California.