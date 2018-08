Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante este fin de semana largo de Labor Day tienes muchos conciertos de donde escoger, entre Laura Pausini, El Gran Combo de Puerto Rico, Molotov, Los Recoditos y Frank Reyes.

Jueves 30

Festival del monociclo

Asiste de la novena edición del Annual NYC Unicycle Festival, desde hoy y hasta el domingo 2 de septiembre. Se trata de cuatro días de entretenimiento sobre ruedas, dirigido a toda la familia que se centrará en en tres rutas, Governors Island, Battery Park hasta Central Park y Brooklyn Bridge hasta Coney Island. La agenda de este festival tiene talleres, clases y competencias. Información: http://www.nycunifest.com

Viernes 31

Concierto: Laura Pausini

La cantante Laura Pausini regresa a la ciudad para interpretar temas de su más reciente producción ‘Hazte sentir’, que también da título a la gira mundial que comenzó el pasado mes de julio y con la que ya ha recorrido países como Italia, Argentina, México y Brasil, entre otros. El repertorio también incluirá temas clásicos de su trayectoria como ‘La Soledad’, ‘Amores Extraños’, ‘Inolvidable’ y ‘Se Fue’. En Radio City Music Hall, a las 8:30 p.m. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Visita el Museo Whitney

El Museo Whitney de Arte Americano ofrecerá la oportunidad de explorar el arte que albergan sus galerías este viernes, como parte de un programa que te permitirá pagar lo que desees por la entrada de admisión. El museo cuenta con 15,000 piezas compuestas por pinturas, esculturas, dibujos y fotografías de cerca de 2,000 artistas. De 7 a 10 p.m. En 99 Gansevoort St. Información: http://www.whitney.org

Un programa infantil gratuito

De lunes a sábado y hasta el día 8 de septiembre puedes integrar a los más pequeños de la casa en Cool Pools NYC: Kids in Motion, un programa que les permitirá practicar diversos deportes y entrar en contacto con el arte. No es necesario registrarse para el programa y todas las actividades comienzan a las 9 a.m. Las actividades se prolongan hasta las 6 p.m. En Douglass and DeGraw Pool en Thomas Greene Playground, en Brooklyn. Información: http://www.nycgovparks.org

Sábado 1

Concierto: El Gran Combo de Puerto Rico

Disfruta en grande de una fiesta con El Gran Combo de Puerto Rico, la famosa orquesta conocida como ‘La Universidad de la Salsa’. Durante esta fiesta tropical podrás bailar toda la noche a ritmo de una extensa lista de éxitos, entre los que figuran ‘Un verano en Nueva York’, ‘Ojitos chinos’, ‘Me liberé’ y ‘Brujería’. La agrupación que celebra 55 de trayectoria se presentará en el Fiesta Night Club, ubicado en el 115 President Street, Passaic, en Nueva Jersey. Información: http://www.fiestasnightclub.com

Concierto: Molotov

Acompaña a una de las bandas de rock más emblemáticas de México en su próximo concierto en la ciudad. Molotov trae a la sala de conciertos Sony Hall lo mejor de su trayectoria. La banda celebró recientemente los 20 años de la salida del álbum ¿Dónde jugarán las niñas? Entre las canciones más populares de la agrupación figuran ‘Puto’, ‘ Frijolero’ y ‘Gimme the power’. En el 235 W 46 th street. De 7:30 a 10:29 p.m. Entradas: desde $45. Información: http://www.sonyhall.com

Domingo 2

Concierto: Banda Los Recoditos

Cierra el fin de semana con una candente fiesta a ritmo mexicano con la música de la Banda Los Recoditos, quienes estarán en concierto en El Bronx. La banda de origen sinaloense, fundada en 1989 por amigos y familiares de La Banda el Recodo de Cruz Lizárraga, promete deleitar al público con canciones como ‘No te quiero perder,’ ‘Del tingo al tango’ y ‘Eres difícil’. A partir de las 9 p.m. En Patrón Nighclub, 1465 Jerome Avenue, Bronx. Entradas: http://www.boletosexpress.com

Concierto: Frank Reyes

El bachatero dominicano cerrará la temporada de conciertos de verano que se realiza tradicionalmente en el Luxury Infinity Yacht. El artista, quien ha popularizado temas como ‘Princesa’, ‘Te regalo el mar’ y ‘Quien eres tú’ y ‘Ya no te creo nada’, presentará un concierto en alta mar que partirá del 40 N River Pier a las 5 p.m. Entradas: desde $50. Información: http://www.boletosexpress.com

Concierto: Noche brasileña

Transpórtate a las calles de Brasil durante ‘Baile de favela carnaval Micareta party’, una candente fiesta cargada de la riqueza cultural de la referida nación. Habrá música y bailes típicos de las regiones de Salvador de Bahía y de Río de Janeiro. También habrá oportunidad de participar en competencias y disfrutar de presentaciones musicales en vivo. Desde las 10 y hasta las 4 a.m. Entradas: $28. En Le Poisson Rouge, 158 Bleecker St. Información: http://www.eventbrite.com