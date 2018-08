Video: Tachan de grosera a Camila Sodi por actitud en programa de radio

Wow es increíble 🤦🏻‍♀️el comportamiento de esta señora … la tal @camilasodi_.. llego al @mandrilradio sintiéndose la divina Garza , y con una actitud muy mamona (perdón) …, como se atreve a decir que la cabina huele axila ,si huele o no , eso te lo quedas y no lo dices al aire por respeto , y decir que Guacala los chilaquiles ,hellooo es algo muy tradicional de Mexico ,y ahorita les compartiré otro vídeos de su entrevista

