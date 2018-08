Daniel Sarcos, ex conductor de Un Nuevo Día de Telemundo, será papá por tercera vez

¡No lo puedo creer! Si, voy a ser mamá! Algo que me repito todos los días desde el día en que me enteré de mi embarazo. Un bebé muyyyy deseado por toda la familia… Desde que tengo memoria recuerdo que cada vez que me preguntaban “ ¿Qué quieres ser cuando crezcas? “ Yo siempre respondía “QUIERO SER MAMÁ”. Luego de pasar 7 años junto a Daniel fue cuando realmente ese deseo tomó verdadero sentido. Es un padre soñado y me llena de alegría que juntos traeremos un bebé a este mundo! Son tantas la bendiciones a lo largo de estos años… Agradezco la oportunidad que me brindó la vida de ser stepmom (no me gusta la palabra madrastra) que me demostró qué hay niños que crecen en tu pancita y otros que crecen en tu corazón . Experiencia que me hizo mejor persona y una de las enseñanzas de amor más grandes que he experimentado la cual creo me servirá de mucho en esta etapa. Gracias a Dios por recordarme constantemente que el amor es la única solución para todo y que el amor lo puede todo. Gracias a toda mi familia yamigos por su apoyo incondicional. Gracias la revista #HolaRD por ser nuestros cómplices y por tan bello reportaje. Gracias a todos ustedes por su cariño siempre. Prometo compartirles mi experiencia en esta etapa ahora como MAMÁ… #QUEEE! 🤰🏼 #babysarcosvillegas #nohasnacidoyyateamo #enamoradademobarriga #mipedacitodecielo @dsarcos @holard

A post shared by Alessandra Villegas (@alessandraville) on Aug 31, 2018 at 9:00am PDT