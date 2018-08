Enterrarán en su país a dominicano repartidor de pizzas baleado en Harlem; NYPD sin pistas

Allá lo espera su madre, quien no lo había visto en 18 años

“No veo la razón (…) hay tantas cámaras por todas partes… ¿Qué lógica tiene?”, afirmó a NY1 Noticias, entre lágrimas, Carmen Alvarado, hermana del discapacitado dominicano que fue baleado antenoche en Harlem, cuando regresaba de repartir una pizza.

José Alvarado recibió un disparo en la cabeza la noche del miércoles frente a Papa John’s, entre la Avenida Amsterdam y la calle 145 en Manhattan, donde trabajaba desde hace 8 años.

Tenía 37 años, residía en la avenida Belmont en El Bronx y caminaba con una cojera. Fue declarado muerto en el Hospital de Harlem.

La policía no ha divulgado avances de la investigación. El caso llama la atención por la frialdad del agresor y el perfil de la víctima, a quien no le robaron nada. No se descarta que haya sido confundido con otro individuo.

“No era un delincuente, era una persona que estaba laborando como cualquiera de nosotros”, añadió la hermana.

Carmen y José llegaron a EEUU hace 23 años de la mano de su madre, quien luego regresó a vivir a República Dominicana.

Una vez liberado por la policía, el cadáver será llevado a la isla, donde lo espera la madre, quien no había visto a su hijo en 18 años.

La cadena de pizzerías lamentó la pérdida y envió condolencias a su familia, amigos, colegas y toda la comunidad afectada, en un comunicado:

“Estamos profundamente tristes por este incidente trágico que involucra a uno de nuestros valiosos conductores (…) en la ciudad de Nueva York. La seguridad de los miembros del equipo es una prioridad para Papa John’s. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia, amigos, compañeros de trabajo y toda la comunidad en este momento mientras atraviesan este momento emocional”.

El sospechoso, descrito como un hombre bajito y gordo, fue visto por última vez corriendo por Amsterdam Avenue con una camiseta blanca, pantalones cortos negros y una bolsa negra.

Quien posea información puede llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.