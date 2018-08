‘Mayans M.C.’, heredera de ‘Sons of Anarchy’, llega a FX con sus motoristas fronterizos

Protagonizada por una banda ilegal de motoristas en la frontera entre California y México, la serie se estrena el 4 de septiembre

Entre 2008 y 2014, la serie Sons of Anarchy conquistó espectadores con su club de moteros de California. Cuatro años después de su final, ha surgido su esperado spin-off: Mayans M.C., creado nuevamente por Kurt Sutter, pero esta vez en compañía de Elgin James. Ambas series coexisten en el mismo universo, pero ofrecen historias independientes, residiendo la clave de Mayans M.C. en estar protagonizada prácticamente en su totalidad por intérpretes (y, claro, personajes) latinos, aun cuando su equipo asegura que ése no es en absoluto el único motivo para verla.

Elgin James creció en un ambiente muy similar al de Mayans M.C., siendo miembro de una pandilla y terminando en la cárcel por ello, lo que explica el alto grado de realismo de la propuesta.

“Yo he vivido el mundo de Sons of Anarchy, pero me mudé a Hollywood a hacer mi sueño realidad, y parecía una broma: había pósteres de motoristas por todas partes; entonces vi el show y entendí por qué significa tanto para tanta gente”, explica James a La Opinión, periódico que, recuerda, solía leerle un compañero de celda.

“Yo no quería contar historias de mi pasado, pero entonces me di cuenta de que debía hacerlo. A veces toca tomar el dolor, el daño interior, y sangrarlo en el papel. Tuve que trabajar en los recuerdos: de esa etapa guardo los mejores de mi vida, la familia, la fraternidad, el sentimiento de protección… pero también gran vergüenza por lo que he hecho; ahora, yo soy un exmiembro de pandilla que fue a la cárcel y ahora lo cuenta, sin intentar glorificarlo“.

Ambientado en un mundo posterior al de Sons of Anarchy, Mayans M.C. sigue a Ezequiel “EZ” Reyes, quien acaba de salir de prisión y debe hacerse cargo del club Mayans M.C., en la frontera de California y México. Ahora, EZ debe labrarse su nueva identidad en la misma ciudad donde una vez anheló el sueño americano.

JD Pardo, estrella de la función, afirma que su personaje es “muy diferente” al protagonista de Sons of Anarchy, pues es alguien que busca enderezar su vida, sobrevivir, en un mundo que no es el que ideó para sí. A diferencia de James y otros miembros del reparto, él no conoce de primera mano el oscuro mundo de la serie: “Mi padre fue oficial de policía en L.A. y militar, con lo que siempre supe que no debía meterme en problemas, porque quería ser actor y no podría serlo si me metía en problemas”, afirma Pardo, que goza así de su papel más importante hasta la fecha.

Latinos sin clichés

Además de Pardo, la serie está protagonizada por Clayton Cárdenas, Edward James Olmos, Sarah Bolger, Michael Irby, Carla Baratta, Antonio Jaramillo, Raoul Max Trujillo, Richard Cabral y Danny Pino. Entre las estrellas recurrentes destacan: Emilio Rivera, Frankie Loyal, Joseph Lucero, Vincent Rocco Vargas, Maurice Compte, Gino Vento, Tony Plana y Ada Maris.

Curiosamente, muchos de ellos tenían pendiente el visionado de Sons of Anarchy cuando recibieron el papel, pero la mayoría se volvieron fans absolutos cuando por fin se sentaron a verla, lo cual en principio sólo hacían como parte del trabajo.

“Ahora Sons of Anarchy es una cuestión familiar, y no sólo porque la conozco de principio a fin, sino porque toda mi familia está enganchada”, admite Sarah Bolger, mujer, rubia e irlandesa que aporta un toque diferente a un elenco predominantemente masculino y latino donde, eso sí, todos los personajes son distintos, ofreciendo un amplio abanico de representaciones latinas.

“Los latinos no somos de una única manera, sino sumamente diferentes, y este show lo refleja con gran profundidad”, afirma Danny Pino.

“No hay clichés: todos los personajes son diferentes”, reitera Carla Baratta, quien, al preguntársele por la constante relación entre violencia y latinos en televisión, afirma lo siguiente: “La violencia es parte de nosotros, nos guste o no, es parte de donde venimos y creo que siempre va a estar en nuestro pasado, nuestra sangre. Nuestro fuego viene de allí. Y creo que lo importante es explicar esa violencia: cómo y por qué empieza, algo que busca Mayans M.C.“.

Sin embargo, cuando se les pregunta por el tema principal de la serie, todos los miembros del reparto coinciden. Y no es la violencia. Ni las motos. Sino, tal y como sucedía con la saga de El padrino, la familia.

“Los latinos somos pasionales, para bien y para mal, pero al final del día lo importante es lo que hacemos por nuestra familia”, dice el veterano Emilio Rivera, quien retoma en Mayas M.C. su papel de Sons of Anarchy, estableciendo uno de los pocos puntos de encuentro entre ambos shows, al margen, eso sí, de ese característico tono entre el salvajismo y el melodrama.

Producida por Kurt Sutter y Norberto Barba (quien dirige los dos primeros capítulos), con James como coproductor ejecutivo, la primera temporada de 10 episodios llega de la mano de Fox 21 Television Studios y FX Productions, la serie verá la luz el 4 de septiembre en FX, dispuesta a conquistar tanto a los seguidores de Sons of Anarchy como a la comunidad latina, así como, claro está, a los aficionados a las buenas series de televisión en general.

A continuación, el tráiler de la primera temporada: