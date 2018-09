Arrestan a sospechoso de balear a dominicano repartidor de pizzas en Harlem

Fue detenido un latino, acusado de asesinato, asalto, amenaza y posesión criminal de un arma

Luis Jaime, de 29 años, fue detenido esta mañana en su casa de East Harlem alrededor de las 6:45 a.m, como sospechoso del asesinato del dominicano José Alvarado.

Alvarado recibió un disparo en la cabeza la noche del miércoles frente a Papa John’s, entre la Avenida Amsterdam y la calle 145 en Manhattan, donde trabajaba desde hacía 8 años.

Tenía 37 años, residía en la avenida Belmont en El Bronx y caminaba con una cojera.

Jaime fue acusado de asesinato, asalto, amenaza y posesión criminal de un arma, reportó New York Post.

No se ha divulgado la causa del crimen. El caso llama la atención por la frialdad del agresor y el perfil de la víctima, a quien no le robaron nada. No se descarta que haya sido confundido con otro individuo.

Alvarado llegó a EEUU hace 23 años. Ayer, la familia de la víctima anunció que sería sepultado en República Dominicana, para que su madre pudiera estar presente.