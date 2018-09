Familia no pudo identificar a latina desmembrada por daño al cuerpo; detenido tenía libertad condicional

Ciara Martínez (30) y su novio Daquan Wheeler (31), los dos detenidos acusados de asesinar y luego cercenar y ocultar el cadáver de Lisa Marie Velásquez en El Bronx, ya habían estado previamente en la cárcel.



Incluso Wheeler se encontraba en libertad condicional desde abril de 2017 por intento de robo dos años antes. Y hace una década, siendo muy joven, en 2008, estuvo preso por intento de asesinato, detalló ABC News.

En tanto Martínez, amiga de Velásquez, fue declarada culpable de robo en Queens en 2010, y cumplió tres años y medio en la prisión estatal.

Al escuchar la noticia de los antecedentes de Wheeler y su condición de libertad condicional, la familia de la víctima reaccionó con indignación.

“¿A él no le están chequeando, a la gente que mata no lo chequean? No entiendo”, expresó su tía, Jacqueline Pérez, en declaraciones a NY1 News.

Además, el hecho de que el cuerpo haya sido desmembrado, impidió que fuese reconocido visualmente por su familia. “No la pudimos identificar por cómo está ella, la destrozó. Ella está en pedazos. ¿Quién podría hacer una cosa así?”, cuestionó Pérez.

Según el reporte policial, el crimen se cometió en el apartamento de Martínez y Wheeler, a donde Velásquez acudió para auxiliar a su amiga en un supuesto incidente de violencia doméstica.

Sin Wheeler en casa, Velásquez llamó a 911 para reportar un presunto secuestro del hijo de la pareja. NYPD llegó y levantó un reporte por posible violencia doméstica. Cuando Wheeler regresó al apartamento, su ira por la llamada habría sido el móvil del crimen.

Supuestamente atacó a Velásquez, golpeándola fatalmente en la cabeza con un martillo y llevándola luego al baño, donde la descuartizó, en presencia de Martínez. Más tarde, sus restos fueron abandonados en bolsas de basura, en dos parques del Bronx.



La muerte de Velásquez es el segundo homicidio en su familia. De niña había sido testigo del asesinato de su madre embarazada, en 2006. Como responsable fue identificado la pareja de la señora, Robert Coakley.