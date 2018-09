Gana $1 millón de dólares en la lotería gracias a un mensaje de texto

Una parada inesperada en la gasolinera le llevó a ganar la lotería

Una mujer de Carolina del Norte puede decir que ganó $1 millón de dólares gracias a un mensaje de texto.

“Mi compañero de trabajo me envió un mensaje de texto durante mi almuerzo del viernes para pedirme que le comprara un Red Bull”, contó Sue Manchester a Inside Edition

Su típica estación de servicio estaba llena de gente, por lo que Manchester se detuvo en otra para recoger la bebida y aprovechó para comprar un boleto de lotería Colossal Cash.

“Agarré el Red Bull y luego noté que tenía $20 dólares y otro de $10”, dijo Manchester. “Decidí comprar un boleto, ya que mi compañero de trabajo había ganado algo de dinero recientemente”.

La suerte quiso estar de su lado.

“Vi la cantidad y pensé que no era posible, estas cosas no pasan. Se lo mostré a mi compañero y me lo confirmó. Había ganado $1 millón de dólares”, contaba la afortunada, quien confesaba que raramente compra boletos de lotería.

En total, Manchester se llevó a casa un poco más de $ 420,000 después de elegir tomar la suma total y deducir los impuestos requeridos.