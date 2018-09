Comentamos la actualidad deportiva con Rafa Cores y Jairo Giraldo

Nominaciones del FIFA The Best. José Pekerman no sigue como entrenador de Selección Colombia. Juan Carlos Osorio dirigirá a Paraguay.

Roger Federer se despide del US Open. Juan Martín del Potro sufre contra Isner y los colombianos Farah y Cabal están en semifinales. En béisbol, Mets en Los Angeles y Yankees en Oakland.

Lo comentamos en TIEMPO EXTRA