Aseguran que Televisa enfureció con África Zavala y la vetó

Cortaron su serie

Televisa cortó de manera abrupta los capítulos de la serie “La Jefa del Campeón”, que protagoniza África Zavala. De inmediato, las versiones de que había sido vetada se esparcieron como pólvora por los medios mexicanos. Y es que la guapa actriz de 33 años aceptó un proyecto en otra televisora, lo que no cayó nada bien en el gigante de medios hispanoamericano.

#FinalLaJefaDelCampeón @afri_zavala A post shared by La Jefa del Campeón (@jefadelcampeon) on Sep 1, 2018 at 3:54pm PDT

Zavala será el personaje estelar de la serie “Atrapada” de la empresa Sony e Imagen Televisión. Esta decisión habría causado el enojo de los altos directivos de Televisa, sin embargo la también modelo negó que se trate de una traición y un pleito.

“Televi­sa sabía desde que me contra­tó que yo había hecho una serie con Sony y cuando me hablan para hacer La Jefa, yo acababa de terminar la historia que jus­to este lunes se estrenó en Ima­gen TV, Atrapada, de hecho yo le comenté a Televisa que tra­bajaría con Sony, porque yo no soy exclusiva de nadie. Yo no es­toy peleada con la empresa y la novela no se fue por bajo rating, los número lo dicen y bueno, en las empresas pasan cosas que uno no entiende porque son de­cisiones de arriba y políticas”, declaró a Diario Basta! África.

Aunque para muchos Televisa terminó de manera anticipada la serie, África aseguró que solo se negaron a extenderla.

“Roberto Gómez Fernández no quiso meter paja y decidió terminar la novela como estaba. Simplemente se respe­tó y sobre si fue porque según yo aparecería al mismo tiempo en Imagen, pues me hubieran avisado, aunque no ha existido protagonista que al mismo tiem­po esté en 2 televisoras”, concluyó.