Mexicana hallada sin vida en su hogar en Nueva York: declaran homicidio

Erika Miranda Tlacua, mexicana de 40 años, fue hallada sin vida y con signos de violencia en un apartamento ubicado en el sótano de un edificio en Brooklyn (NYC) y ayer su caso fue declarado oficialmente un homicidio.

Según la Oficina Forense de la ciudad (OCME), Miranda Tlacua falleció a causa de violencia homicida que incluyó traumatismos por objeto contundente en la cabeza y el torso.

La víctima fue encontrada en un apartamento en el sótano de un edificio en 1644 64th St cerca de 16th Ave en el barrio Bensonhurst, a las 3:42 a.m. del 1 de agosto, indicó la Policía de Nueva York.

Un residente comentó que hubo personas celebrando en el apartamento la noche anterior al hallazgo del cuerpo. “Ocurrió en el sótano. Había gente de fiesta allí abajo durante todo el día y la noche anterior”, dijo a Daily News el vecino, quien pidió mantener el anonimato. “Por la madrugada, encontraron a la mujer muerta”.

“Ella vivía allí con personas que creíamos que eran su familia. No había nadie más en el apartamento cuando llegó la policía”, dijo otro vecino. “Los agentes dijeron que todavía estaban tratando de averiguar qué le había sucedido”.

Un pariente de Miranda Tlacua inició una campaña en español en GoFundMe para costear el traslado del cuerpo a su país. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El pasado 20 de junio, también en Brooklyn (NYC), la madre salvadoreña María Santos Flores (36) fue hallada sin vida degollada en su hogar. Un mes después la Policía de Nueva York (NYPD) identificó a Misael Cruz como sospechoso, y sigue solicitando la colaboración del público para localizarlo.

En el ínterin, el dominicano Carlos Penzo (36) fue encontrado muerto con heridas de puñal en su apartamento de lujo en Queens (NYC) el 1 de agosto. Un hombre fue arrestado y la policía buscaba a dos sospechosos más.

En 2022 el mexicano David Bonola fue sentenciado a 25 años de cárcel tras declararse culpable de matar a puñaladas y luego desmembrar el cuerpo de su amante en un hogar adinerado en Queens (NYC). En el verano de 2020 el joven Tyrese Haspil fue arrestado por el brutal homicidio de su jefe Fahim Saleh en un apartamento de lujo en el Lower East Side de Manhattan (NYC). Según los fiscales, el ejecutivo de 33 años fue asesinado porque se enteró de que su empleado de confianza había malversado más de $90 mil dólares. En lugar de delatarlo a las autoridades, Saleh negoció un plan de pago con Haspil, pero éste decidió matarlo, según las fuentes.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.