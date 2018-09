Selena Gomez reaparence y habla por primera vez después del plantón de Justin Bieber

La joven cantante ha decidido empezar de nuevo y ha dejado atrás todo aquello que le ha hecho daño en los últimos años

Antes de su notoria separación con Justin Bieber, Selena Gomez ya había desaparecido de las redes sociales. La joven cantante se internó en una clínica de rehabilitación, y desde que saliera de ahí su vida se ha visto acosada por los medios de comunicación sobre todo porque los paparazzis esperaban ver el ansiado reencuentro entre ella y su chico. Esto nunca sucedió.

Actualmente Selena está soltera. Sola. Con muchas amistades a su alrededor, y con un grupo familiar que ha sabido blindarla y acogerla en estos duros momentos de instrospección.

Recientemente Selena Gomez reapareció gracias a la revista Elle, medio con el que conversó sobre los temas que actualmente son de impacto en su vida. Y ha dejado claro que hoy por hoy vive para sí misma, para su goce y disfrute personal, no para el de las redes sociales. Por esta razón no accede ni a sus cuentas personales, ni tampoco tiene las aplicaciones descargadas en su teléfono.

“No me siento a la deriva ni emocionalmente inestable”, dijo Selena. Y recalcó que actualmente parece ser dueña de sí misma y del manejo de sus emociones. “Me estoy entendiendo un poco más. Por supuesto, no tengo todo resuelto, pero me siento bien”, señaló según reportó el portal de la revista Quién.

La cantante, actriz y productora ha dicho que de momento se ha mudado para Orange County, siempre en California, porque en Los Ángeles se sentía muy asfixiada. Además ha vendido varias de sus propiedades y es que al parecer ha preferido quedarse con lo justo, con aquello que realmente quiere y necesita. Y en alguna medida ha puesto distancia física de su ex, ya que se sabe que mayoritariamente Bieber y su futura esposa -Hailey Baldwin- viven en L.A.

Por la entrevista pareciera que Selena Gomez ha hecho una extensa limpieza de su vida, y ahora incluso afirma que “Si puedo tener un momento para estar con mis amigos, me tomaré ese tiempo”.

La joven intérprete no ha mencionado el nombre de Bieber en ningún momento durante le conversación, pero por las decisiones que ha tomado, y por las propiedades que ha vendido se podría decir que Selena está buscando empezar de nuevo y partir de cero, bajo su propia y única influencia.