Fotos: Susana Almeida, la chica del clima que quiere destronar a Yanet García

Susana Almeida es una de las más famosas chicas del clima mexicanas y bien podría terminar con el reinado de Yanet García

Susana Almeida no muestra de más, no tiene cientos de fotos sexys en su Instagram, no busca llamar la atención cuando da el clima y sin embargo, esta chica está cerca de destronar a la sensual Yanet García como la “chica del clima más sexy”.

La joven de 30 años trabaja para un canal de Guadalajara, Jalisco, su ciudad natal en donde brinda información del clima y del tránsito vial, mientras hipnotiza a los televidentes con su bien torneada figura que hizo que algún medio la comparara con las hermanas Kardashian.

Con más de 85 mil seguidores en Instagram, poco a poco gana popularidad, aunque en esta red solo comparte cosas de trabajo, de su vida cotidiana y sus rutinas de ejercicios en el gimnasio.

La fama la alcanzó por un desafortunado -al menos para ella- accidente de vestuario, ocurrido cuando un leggin marcó más de lo debido su anatomía, lo que de inmediato la convirtió en un fenómeno viral, incluso mencionado por medios europeos.

Con una estatura de 5’6 pies no hay manera de que no llame tu atención si algún día la encuentras y seguramente sabrás si es o no la nueva “reina del clima”.