Los personajes de Mayans M.C. en palabras del propio elenco

Hablamos con algunos de los protagonistas del spin-off de la popular serie "Sons of Anarchy"

El pasado martes 4 de septiembre se estrenó en FX la esperada Mayans M.C., primer spin-off de la aclamada serie Sons of Anarchy. Creada por Elgin James y Kurt Sutter, esta nueva serie se desarrolla dos años y medio después de los sucesos de aquélla y se centra en los problemas de Ezekiel “EZ” Reyes, movido por la sed de venganza desde que su búsqueda del sueño americano se vio truncada por la violencia de los narcos.

Aquí te presentamos a los personajes principales de Mayans M.C.:

1. EZ – JD Pardo

El californiano JD Pardo encarna a “EZ”, un protagonista muy diferente al de Sons of Anarchy, con muchos más problemas que aquel desde el principio, al ser, de alguna forma, un pez fuera del agua. Pardo es consciente de la importancia del reparto altamente latino y siente responsabilidad al respecto, pero admite que entretener a los espectadores es la prioridad. Al hablar de su nuevo personaje en relación a otros papeles de su carrera, él dice: “Me encantan los retos, creo que la diferencia con este personaje era entender una vida tan difícil, lo que la prisión hace a la gente”.

2. Ángel Reyes – Clayton Cárdenas

Su hermano en la ficción es Ángel Reyes, a quien da vida Clayton Cárdenas. Curiosamente, ambos se criaron entre hermanas, con lo que, de alguna forma, han descubierto lo que es tener un hermano en este show: “Nos convertimos en el hermano que nunca tuvimos, no podría pensar en nadie mejor”, dice, añadiendo lo siguiente en relación a su personaje: “Es muy ambiocioso, tiene claro cómo debería su club funcionar, piensa por el bien mayor; algunas de sus decisiones pueden no parecer buenas, pero siempre hay un motivo detrás”.

3. Emily Thomas – Sarah Bolger

La irlandesa Sarah Bolger encarna a Emily Thomas, según ella, “una mujer increíble”. Para ello, no sólo tuvo que pasar por estadounidense, sino por estadounidense que habla castellano fluidamente, con lo que debió tomar clases varios meses antes y seguir estudiando cada día de rodaje. Aparte del idioma y el acento (algo a lo que, como irlandesa, dice estar acostumbrada), ella afirma que lo más difícil fue lo siguiente: “Convertirme en una madre, porque yo no tengo hijo, y ponerme en los zapatos de una madre parece imposible, tuve que leer mucho al respecto. Fue como crecer”.

4. ‘Bishop’ Losa – Michael Irby

Por su parte, Michael Irby, oriundo de Palm Springs, afirma entre risas que su personaje, Obispo ‘Bishop’ Losa, “es genial” y que él “pasaría el rato con él”. Según él, la mayoría de personajes de Mayans M.C. son “buenas personas que tienen que hacer cosas malas, pero sin ser temerarios: nadie va a morir si no lo merece”. Él está agradecido de no haber formado parte a modo secundario de Sons of Anarchy (donde sí participaron muchos amigos suyos) para poder contar con un papel importante aquí, una serie muy importante para él, que vivió “sin ver latinos en televisión”.

5. Adelita – Carla Baratta

“Yo quiero esto para Venezuela”, pensó la venezolana Carla Baratta cuando leyó sobre el personaje de Adelita, una “mujer muy fuerte” forzada a recurrir a la violencia para convertirse en protectora de los más débiles: los niños, un tema que, cree, llega a todos los rincones del mundo. “Hay muchos tópicos sobre los latinos, y los latinos malos están aquí también, pero el show explica por qué, qué lleva a eso. Y no hay clichés: todos los personajes son diferentes”, dice orgullosa.

6. Michael ‘Riz’ Ariza – Antonio Jaramillo

Para Antonio Jaramillo, uno de los pocos miembros del reparto que prefirió no ver Sons of Anarchy para no dejarse influir demasiado, los personajes de Mayans M.C. son distintos pero al tiempo iguales: “Todos queremos lo mismo: felicidad, paz, amor, amistad, honestidad… Pero chocamos constantemente, como que preguntamos por lo mismo de forma diferente”. Él encarna a Michael ‘Riz’ Ariza, “El Secretario” del Mayans M.C., quien ama su cabello tanto como su motocicleta.

7. Che ‘Taza’ Romero – Raoul Max Trujillo

“Mi personaje aporta la madurez” afirma el veterano Raoul Max Trujillo, quien encarna a Che ‘Taza’ Romero, voz de la experiencia. “Este show es otro mundo: no somos blancos, y se ve nuestra cultura, se escucha nuestra lengua, nuestra onda: qué es ser hispano en América…”, afirma él, orgulloso de representar a su gente, indígenas de Nueva México en un reparto “genial” venido “de todas partes”.

8. Johnny ‘Coco’ Cruz – Richard Cabral

Nominado al Emmy por American Crime, el joven Richard Cabral, cree que Mayans M.C. es “uno de los shows más importantes para los latinos, que podrán identificarse con muchos personajes”. Según él, todos estos luchan por sobrevivir, algo con lo que cualquiera puede identificarse. “Mi personaje viene de un lugar roto… Y hay cosas que no puedes falsear, tuve que mirar a mi propio dolor, a mi pasado de niño roto”, afirma él, quien encarna a Johnny ‘Coco’ Cruz. “Todo el reparto tuvo una relación preciosa”, dice entusiasmado.

9. Kevin Jimenez – Maurice Compte

A Maurice Compte, que encarna a Kevin Jiménez, también le interesan las polaridaders: “No hay tipos buenos ni tipos malos, y mi personaje es igual, eso lo vuelve interesante”. Para él, Mayans M.C. “es un mundo de outsiders, pero hay diferentes niveles de ser un outsider. Él no había visto Sons of Anarchy antes de recibir el papel, pero al recibirlo empezó y no pudo parar, con lo que cree que tenerlo de base es una garantía, porque hay “muchos fans leales”.

10. Miguel Galindo – Danny Pino

“Amo la dualidad del personaje; dedicado hombre familiar guiado por la fraternidad, que trata de lealtad y familia, pero también de engaño”, dice Danny Pino, quien da vida al empresario Miguel Galindo y es uno de los pocos miembros del reparto no acostumbrado al mundo oscuro que aborda la serie: “Yo nací en Miami, mi padre es cubano, vi violencia, pero nada del otro mundo, y con lo que tuve que documentarme bastante: documentales, libros (Narcolandia y Narconomcis, sobre todo), etc. Y señala algo que resume bien el contenido de esta serie y este artículo: “Los latinos no somos de una única manera, sino sumamente diferentes”.

11. Felipe Reyes – Edward James Olmos

El veterano y reconocido actor Edward James Olmos interpreta a Felipe Reyes, un patriarca mexicano que, tras años de duro trabajo -y de violencia- trata de olvidar el pasado y llevar a sus hijos por el camino correcto.

12. Marcus Alvarez – Emilio Rivera

Marcus Alvarez es “El Padrino”, fundador de Mayans M.C. y presidente nacional del club. Es tan leal como implacable y brutal cuando es necesario. Interpretado por Emilio Rivera, un actor que en su juventud tuvo sus propios problemas con la ley hasta que encontró su verdadera pasión y vocación en la actuación.