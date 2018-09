Participantes de ‘Exatlón México’ siguen en guerra

Revelan que atleta le fue infiel a su pareja con alguien de la producción

Óscar Cano, quien ahora participa en la telenovela “Like“, revela que no soporta los insultos que sigue teniendo su excompañera de la primera temporada de “Exatlón México“, la patinadora Doris del Moral, con quien tuvo varias rencillas en el reality de TV Azteca.

“Se sigue metiendo conmigo a través de redes en sus historias, en sus estados y ya me cansé de que diga que nunca serví para nada en Exatlón. En cambió, ella decía que hacía mucho, y se la pasaba lesionada haciendo más cosas fuera de cámara que dentro de ella. Entonces si yo les contara todo lo que hacía detrás de cámaras…”, confesó.

Yo podré ser malo en los circuitos @Doris_EXATLON pero jamás infiel, como tú … saludos! — Oscar Cano (@Oscar_cano1) August 24, 2018

Asegura que Doris tuvo un romance con una mujer del equipo de trabajo del programa: “Sí tuvo una relación con una mujer de la producción, yo cuando digo algo es porque es real, y por eso ella conseguía comida, misma que compartía con el equipo menos conmigo. Ya me cansé de sus insultos y le pido que no me haga hablar porque lo que ella hizo fue serle infiel a su novia”, aseguró.