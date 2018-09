¡El jueves 13,  todos a votar!

Que alguien escogido por él o ella le acompañe cuando vote, mientras no sea un representante de su empleador o sindicato;

Votar por escrito — por medio de un

paper affidavit ballot —

si su nombre no figura en los registros del sitio de votación; si ha cambiado de domicilio en la Ciudad de Nueva York y no ha oficializado esa mudanza; o si el sistema de votación no funciona; y