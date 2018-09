Para Guardiola el mejor Real Madrid de la historia es aquél en el que estuvo un mexicano

'La Quinta del Buitre' y Cruyff, los dos más grandes referentes del exitoso técnico español que hoy dirige al Manchester City

Ni los “Galácticos” ni la generación encabezada por Zinedine Zidane, como técnico, y Cristiano Ronaldo, como jugador, son para Josep Guardiola la mejor versión del Real Madrid.

Para el técnico del Manchester City, ese lugar de privilegio lo ocupa “La Quinta del Buitre“, sin importar las tres Champions League consecutivas que alcanzaron CR7 y compañía en la época reciente.

“El Madrid de La Quinta del Buitre, con todo el respeto, es el mejor que he visto. Era una delicia verles jugar. Nosotros nos poníamos contentos porque el Milán de Sacchi les eliminaba de Europa. Cruyff siempre nos decía que nosotros éramos mejores. Antes del partido de Tenerife, por ejemplo, nos decía muy seguro que el Madrid iba a perder”, comentó Pep en entrevista con el programa “Universo Valdano”.

“La Quinta del Buitre”, equipo que entre 1983 y 1990 conquistó 16 títulos, hacía referencia al apodo de Emilio Butragueño. Los otros cuatro integrantes eran Miguel Pardeza, Manolo Sanchís, Miguel “Míchel” González y Rafael Martín Vázquez. El mexicano Hugo Sánchez colaboró también con el éxito de esa generación.

En la misma charla, Guardiola reveló que el holandés Johan Cruyff marcó su vida deportiva cuando lo ascendió al primer equipo del Barcelona.

“Era su presencia, con sus gafas Ray Ban y te cagabas. ¿No estás de acuerdo? Ahí tienes la puerta. Quizá cuando tienes 16 años y todo el mundo ya te dice que eres el mejor te lo crees. Siempre he pensado que muchas de las cosas que él decía no se las creía. Pero te hacía creer que era de esa manera. No tenía método de preparación. De cómo entrenar se encargaban otros. Pero sí de método de juego. No iba al plan B, sino a fortalecer el plan A. Todo era nuevo. Y como siempre estaba en forma, no te lo explicaba, te lo hacía. Cruyff no me convenció, me enamoré”, aseveró.

