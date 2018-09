Paulina Rubio responde así al reclamo de su ex Gerardo Bazua

El cantante asegura que no sabe nada de su hijo desde hace 4 meses

Paulina Rubio comenzó en España con la promoción de prensa por el lanzamiento de su nuevo disco ‘Deseo’, y por supuesto, la prensa de dicho país le preguntó sobre el escándalo desatado luego de que el padre de su segundo hijo, Gerardo Bazua, le reclamara públicamente que no lo deja ver al niño.

Tal como lo reportó ‘Primer Impacto’, el show de las tardes de Univision, ante la pregunta sobre qué tenía para decir de las declaraciones de su ex, quien aseguró que hacía 4 meses que no veía a su hijo, ella solo respondió lo siguiente:

“No tengo nada que decir… Amor, solo amor”.

Recordemos que en un acto casi desesperado, Gerardo utilizó las redes sociales para denunciar que no veía a su hijo y que no sabía el paradero del mismo, incluso le escribió al propio Eros diciéndole que no solo lo extrañaba, sino que la culpa de que no estén juntos era de Paulina.

Sobre las redes sociales también habló Paulina en dicha entrevista asegurando que uno tiene la opción de ver lo que quería, publicar por elección y también bloquear o no.

Hasta el momento, no hay ninguna orden legal sobre Paulina, ni sobre Bazua, aunque este último declaró en People en Español que el siguiente paso es llevar esto a la justicia.