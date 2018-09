Capturan a oficial de Patrulla Fronteriza señalado como asesino serial por matar a 4 mujeres

Su última víctima logró escapar y dio aviso a las autoridades

Un agente de la Patrulla Fronteriza fue detenenido y es sospechoso de matar a cuatro mujeres.

La captura ocurrió el sábado, luego de que una de sus úlimas víctimas logró escapar y notificar a la Policía.

Juan David Ortiz, de 35 años, era supervisor de inteligencia de la Patrulla Fronteriza, y cuando se supo acorralado huyó de las patrullas estatales e intentó esconderse en un camión en el estacionamiento de un hotel en Laredo, dijo el alguacil del condado de Webb Martin Cuellar en una conferencia de prensa.

El operativo de captura en el ciudad fronteriza, a unas 145 millas (235 kilómetros) al suroeste de San Antonio, culminó con éxito y las autoridades afirman tener “pruebas muy sólidas” de que Ortiz es responsable de la muerte de las cuatro mujeres, que se cree que trabajaban como prostitutas.

“Consideramos que se trata de un asesino en serie”, dijo el fiscal de distrito del condado de Webb, Isidro Alaniz.

Las autoridades migratorias expresaron sus condolencias a las víctimas y rechazaron las acciones del oficial.

“Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de las víctimas. Si bien es política de CBP no hacer comentarios sobre los detalles de una investigación en curso, la acción criminal de nuestros empleados no es, y no será tolerada “, dijo Andrew Meehan en un comunicado a Associated Press.

Se desconocen los nombres o nacionalidades de las víctimas.

“La forma en que fueron asesinados es similar en todos los casos a partir de la evidencia”, dijo Alaniz, pero no se ofreció más detalles.