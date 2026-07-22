Tres edades clave que determinan cuánto recibirás del Seguro Social

La edad en la que una persona solicita los beneficios del Seguro Social puede marcar una diferencia importante en el dinero que recibirá durante el resto de su vida. Aunque la ley permite presentar la solicitud a partir de los 62 años, no todas las edades ofrecen el mismo resultado financiero.

Dependiendo del momento elegido, los pagos mensuales pueden reducirse o aumentar de forma permanente.

Si bien cualquier persona puede solicitar los beneficios una vez cumplidos los 62 años, existen tres edades que destacan por sus implicaciones económicas: 62, 67 y 70 años.

Solicitar beneficios del Seguro Social a los 62 años

Los 62 años representan la edad mínima para comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social.

Sin embargo, hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación implica aceptar una reducción permanente en el monto mensual.

Para las personas nacidas en 1960 o después, presentar la solicitud a los 62 años reduce aproximadamente un 30% el pago mensual.

Esto también significa que los futuros ajustes por costo de vida (COLA), que se calculan sobre el beneficio recibido, serán menores que si se hubiera esperado más tiempo.

Aun así, solicitar el beneficio a esta edad puede ser una decisión conveniente para algunas personas.

Quienes enfrentan problemas de salud o consideran que su expectativa de vida es limitada podrían recibir una mayor cantidad total de dinero a lo largo de su vida si comienzan a cobrar antes, en lugar de esperar varios años.

Esperar hasta los 67 años

Para quienes nacieron en 1960 o después, los 67 años corresponden a la edad plena de jubilación (Full Retirement Age o FRA).

Al solicitar el Seguro Social en ese momento, los beneficios ya no sufren ninguna reducción por haber iniciado el cobro de manera anticipada.

Esperar hasta los 67 años significa dejar pasar hasta cinco años de pagos que podrían haberse recibido desde los 62, por lo que algunas personas optan por seguir trabajando o retrasar ciertos proyectos antes de solicitar el beneficio.

No obstante, para quienes esperan depender en gran medida del Seguro Social como fuente principal de ingresos, esta suele ser una de las opciones más equilibradas.

Los 70 años ofrecen el pago mensual más alto

Después de alcanzar la edad plena de jubilación, el Seguro Social otorga créditos por retrasar la solicitud. Estos incrementan el beneficio mensual en aproximadamente un 8% por cada año adicional que se pospone el inicio de los pagos.

No obstante, esos créditos dejan de acumularse al cumplir los 70 años, razón por la cual esta edad suele considerarse el límite más conveniente desde el punto de vista financiero para comenzar a cobrar.

Aunque una persona puede solicitar los beneficios después de esa edad, ya no obtendrá un aumento adicional en sus pagos mensuales por esperar más tiempo.

Recibir un beneficio más alto también significa que los futuros ajustes por costo de vida (COLA) tendrán un mayor impacto en términos monetarios.

Sin embargo, retrasar la solicitud hasta los 70 años puede requerir seguir trabajando durante más tiempo o aplazar otros proyectos personales.

Además, si la persona fallece pocos años después, podría terminar recibiendo menos dinero en total a lo largo de su vida que alguien que comenzó a cobrar antes.

La decisión depende de cada situación personal

Aunque las edades de 62, 67 y 70 años concentran los cambios más importantes, el Seguro Social permite presentar la solicitud en cualquier momento a partir de los 62 años.

Algunas personas, por ejemplo, deciden hacerlo a los 65 años para coincidir con su inscripción en Medicare.

La clave es comprender el impacto financiero de cada decisión.

Una persona que tenga derecho a recibir $2,000 mensuales al solicitar el beneficio a los 67 años obtendría alrededor de $1,400 si lo hace a los 62 años.

En cambio, si espera hasta los 70 años, el pago aumentaría aproximadamente a $2,480 mensuales.

Por ello, antes de elegir cuándo solicitar el Seguro Social conviene analizar factores como las metas para el retiro, las necesidades de ingresos, otras fuentes de dinero disponibles y la expectativa de vida, ya que todos ellos pueden influir en cuál es la edad más conveniente para comenzar a recibir los beneficios.

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