Caseros demandan a la Junta de Renta por congelar los alquileres en Nueva York “al gusto” del alcalde

Un grupo de propietarios de edificios presentó una demanda contra la Junta de Directrices de Alquileres (Rent Guidelines Board, RGB) en el marco de la disputa sobre la congelación de rentas en la ciudad de Nueva York.

Los caseros sostienen que es ilegal la decisión tomada por la Junta de congelar los alquileres de los apartamentos sujetos a regulación. La demanda presentada ayer alega que la Junta está compuesta mayoritariamente por partidarios del alcalde Zohran Mamdani y que se basó en datos manipulados, resumió ABC News.

Por primera vez en su historia, la RGB votó a favor de congelar las rentas tanto para contratos de un año como de dos años del millón de apartamentos de la ciudad sujetos a regulación de alquileres. La medida se aprobó el mes pasado con una votación de 7 a 1, y entrará en vigor para los nuevos contratos que inicien entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Mamdani nombró a 6 de los 9 integrantes del panel en febrero. La demanda, presentada ante el Tribunal Estatal de Staten Island, busca detener la congelación de alquileres y obligar a la junta a reevaluar la situación y votar a favor de un aumento. “Una vez que asumió el cargo, el alcalde hizo esfuerzos extraordinarios para llenar la Junta de personas leales y luego gastó millones de fondos municipales para que las audiencias de la Junta estuvieran abarrotadas de defensores de los inquilinos”, señala la demanda. “Para cumplir los deseos del alcalde, esta Junta se burló de su mandato legal, recurriendo a múltiples manipulaciones de sus propios datos para intentar justificar este resultado irracional”.

Los demandantes, representados por Randy Mastro -ex funcionario de la administración del alcalde Eric Adams-, también solicitaron acceso a todas las comunicaciones entre la Junta de Directrices de Alquileres y la Alcaldía, la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos y su nueva Oficina de Participación Masiva, la cual recorrió diversos vecindarios para animar a los neoyorquinos a testificar en las audiencias de la RGB, destacó Daily News.

En respuesta a la demanda, Matt Rauschenbach, portavoz de Mamdani, aseguró que “La Junta de Directrices de Alquileres es un organismo independiente”. “Confiamos en que la Junta evaluó todos los datos pertinentes y tomó en cuenta los factores que afectan tanto a los inquilinos como a los propietarios en toda la ciudad de Nueva York. El Departamento Legal está preparado para defender las decisiones de la RGB. La administración Mamdani mantiene su compromiso con el éxito del sistema de estabilización de alquileres, el cual ha evitado desplazamientos y ha brindado estabilidad a generaciones de neoyorquinos”.

Previamente, en 2025 la Junta aprobó aumentos de alquiler de 3% para los contratos de un año y 4.5% para los de dos años. La RGB está integrada por nueve miembros designados por el alcalde: dos representan los intereses de los inquilinos, dos miembros los intereses de los propietarios, y cinco representan al público en general.

Antes de la Junta tomar su decisión final examina datos sobre factores como los salarios, los ingresos y la oferta de vivienda de la ciudad, y escuchan los testimonios de inquilinos y propietarios en una serie de audiencias públicas.

Desde hace tiempo los activistas habían instado a la RGB a congelar o incluso reducir los alquileres, mientras los inquilinos luchan por hacer frente a las crisis de vivienda y de asequibilidad. La tasa de vacantes de la ciudad ha alcanzado mínimos históricos, al tiempo que los costos de renta continúan aumentando a un ritmo superior al de los ingresos.

En paralelo investigaciones realizadas este año por la RGB revelaron que los ingresos de los propietarios habían aumentado por 3er año consecutivo en toda la ciudad; un hecho que los grupos de inquilinos han destacado como prueba de la necesidad de aplicar una congelación. Mamdani hizo de la congelación de los alquileres (“Freeze the Rent”) por cuatro años una promesa central de su campaña electoral en 2025.

Para denunciar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.